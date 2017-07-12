قصة «مقلب» حرم حارس بلجيكا من المشاركة في كأس العالم

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عندما ينجح منتخب بلادك في الوصول إلى كأس العالم بل ويتأهل إلى الدور الثاني من المونديال بعد تحقيق فوز لافت للنظر على بطل العالم الأرجنتين، حينها هل يكون القرار الأمثل في تلك المرحلة من البطولة عدم إشراك الحارس الأساسي للفريق والذي يُنظر إليه بإعتباره واحدًا من أفضل الحراس في العالم؟

حسنًا، هذا ما فعله المنتخب البلجيكي في مونديال 1982، وعند مراجعة ملخص تلك البطولة نجد أن السبب وراء استبعاد الحارس جان ماري فاف من قبل المدرب جوي ثيس الذي ينظر إليه بإعتباره أنجح مدرب في تاريخ بلجيكا، أن الحارس تظاهر في فندق إقامة الفريق في البطولة بالغرق في حمام السباحة، إلا أن القصة كانت لها أبعاد أخرى غير تلك الرواية المتداولة.

شارك فاف في كأس العالم 1982 في إسبانيا بعد أيام قليلة من إنتقاله من نادي بيفيرين إلى صفوف بايرن ميونيخ الألماني، وكانت شهرته في ازدياد كبير في ذلك التوقيت على الرغم من أن شعبيته في صفوف المنتخب البلجيكي بين زملاءه لم تكن جيدة على الإطلاق، حيث لم يروق للاعبي المنتخب حينها الثقة الزائدة التي تمتع بها فاف في نفسه.

وخلال المونديال، نظم المنتخب البلجيكي حفلة صغيرة على حمام السباحة المتواجد في فندق إقامة الفريق حيث تم دعوة وسائل الإعلام البلجيكية لتلك الحفلة التي حضرها أشهر معلق في الإذاعة البلجيكية في ذلك التوقيت جان ووترز.

وكان جان ووترز من الأصدقاء المقربين لمدرب المنتخب جوي ثيس، الأمر الذي منحه المساحة لفعل مقلب في الفريق، حيث تسلل من خلف الحارس فاف ودفعه في حمام السباحة وسط ضحكات الحضور قبل أن تظهر المشكلة بأن الحارس لا يجيد السباحة.

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وعقب إنقاذ فاف، شعر الحارس بالغضب الشديد من اللاعبين ومن المدرب خاصة أن صديق المدرب لم يتم توبيخه على ذلك المقلب، وبعدها وعند سؤال الحارس عن شعوره خاصة أنه كان قريب للغاية من الغرق، قلل فاف من تلك الواقعة مشيرًا بأنه كان يتظاهر حينها بأنه يغرق، ولكنه كتم بداخله الشعور بالغضب الذي أثر عليه بعد ذلك.

ففي الدقيقة 62 من عمر المباراة الأخيرة للمنتخب البلجيكي في دور المجموعات أمام المجر، خرج فاف من مرماه لقطع كرة عرضية ليضرب قائد الفريق البلجيكي إيريك جيريتس بقوة في رأسه دون عمد، ليسقط القائد على أرضية الميدان وهو يعاني من الارتجاج حتى تم تبديله بعدها بدقيقة واحدة، وتم طلب سيارة الإسعاف والتي لم تصل حتى نهاية المباراة.

وعند وصول سيارة الإسعاف، لم يجدد جيريتش مكان بداخلها، حيث توجه إليها فاف من قبله ليشتكي من إصابة في الكتف، لترحل سيارة الإسعاف بدون القائد المصاب وسط غضب جميع لاعبي المنتخب البلجيكي.

واتضح بعدها أن إصابة فاف كانت طفيفة للغاية وكان الإستياء تجاهه كبيرًا للغاية، ليقرر مدرب المنتخب جوي ثيس عدم إشراكه في أولى مباريات الدور الثاني، ومنح الفرصة للحارس الثاني ثيو كوسترز، وتعرضت بلجيكا للخسارة بثلاثية نظيفة من بولندا.

وبدلًا من تصحيح الوضع في المباراة التالية أمام الاتحاد السوفيتي، قرر المدرب عدم الدفع بفاف مرة أخرى، ومنح الفرصة للحارس الثالث في الفريق جاك مونارون لتخسر بلجيكا بهدف نظيف، وتودع البطولة بسبب مقلب الإذاعي الذي قلب استقرار المنتخب رأسًا على عقب.