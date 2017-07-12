هل يستحق لوكاكو ملايين يونايتد؟.. أرقام تنذر بقدوم هجوم كاسح للشياطين

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شهد سوق الانتقالات الصيفية الجاري، تطور غير متوقع للأحداث، بعد أن نجح مانشستر يونايتد الإنجليزي، خطف صفقة المهاجم البلجيكي وهداف نادي إيفرتون الإنجليزي، روميلو لوكاكو، بعقد يمتد لخمس سنوات، مقابل 75 مليون جنيه إسترليني.

صفقة لوكاكو أتت غير متوقعة لعشاق اليونايتد أو تشيلسي، ويعد المهاجم صاحب الـ(24 عامًا) هو واحد من أبرز الهدافين في البريميرليج، في السنوات الأخيرة، وشكلت المواسم الـ5 الأخيرة له في المسابقة سمعة كبيرة كواحد من ألمع المواهب الصاعدة قياسًا بسنه الصغير.

«التحرير» تقدم نقاط قد تجعل لوكاكو المهاجم الكاسح للشياطين الحمر.

- أرقام لوكاكو

أصبح لوكاكو الموسم الماضي، رابع لاعب يسجل 85 هدفًا في الدوري الممتاز، قبل أن يبلغ 24 عامًا، وأحرزها مع وست بروميتش ألبيون وإيفرتون، منضمًا لقائمة لا تضم سوى 3 لاعبين (روبي فاولر - مايكل اوين - وواين روني)، متفوقًا على أسماء كبيرة في عهد المسابقة مثل كريستيانو رونالدو وتييري هنري.

حطم لوكاكو الرقم القياسي التهديفي لدانكان فيرجسون ليصبح هداف إيفرتون التاريخي في عهد البريميرليج «68 هدفًا»، علاوة على تحقيقه لأعلى رقم تهديفي له في موسم واحد في البريميرليج.

ويعتبر روميلو لوكاكو هو ثاني أكثر مهاجمين البريميرليج تهديفًا في الفترة من موسم 2012/2013 إلى موسم 2016/2017، وخلال هذه المواسم الـ5 سجل البلجيكي 85 هدفًا، ولا يتفوق عليه تهديفيًا خلال هذه الفترة سوى سيرخيو أجويرو هداف ونجم مانشستر سيتي.

- القدرة الهجومية

قد يمنح لوكاكو مانشستر يونايتد هجومًا قويًا، بعد أن خسر النادي خدمات زلاتان إيبراهيموفيتش بسبب الإصابة القوية التي لحقت به في إبريل الماضي، مما أدى إلى عدم تجديد عقد اللاعب، لكن إضافة لوكاكو ستعيد لمركز المهاجم بالنادي القوة البدنية المطلوبة بالإضافة للسرعة مع إجادة الإلتحامات الهوائية ووجود الحاسة التهديفية.

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علاوة على أن لوكاكو مهاجم صغير السن لديه إمكانية التطور بالمقارنة بزلاتان البالغ من العمر 35 عامًا، وهذا الفارق العمري السبب في أفضلية لوكاكو من حيث التحرك والسرعة والمجهود الكبير في الملعب، وأن كان فارق الجودة بين اللاعبين يصب في مصلحة السويدي المخضرم، لكن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو يأمل أن ينجح لوكاكو في الوصول لمستوى قريب من المهاجم السويدي المخضرم.

كما يشبه لوكاكو النجم الإيفواري ديديه دروجبا في طريقة لعبه، وبالنسبة لمدير فني مثل جوزيه مورينيو الذي يعتمد دائما على لاعب قوي في الخط الأمامي يكون بمثابة محطة للفريق فإن لوكاكو سيكون لاعبا مثاليا بعد رحيل النجم إبراهيموفيتش.

- قوة بدنية هائلة

يصل طول لوكاكو إلى 1.90 مترًا، وهو ما يجعله قوة بدنية كبيرة وحين يتحدث عن هذا الأمر يقول: «لم أقم بقياس وزني يومًا، وقوتي البدنية هي هبة من الله».. وفي صورة حديثة له على إنستجرام ظهر لوكاكو وكأنه الرجل القصير بين بول بوجبا (1.91 مترًا).

- الصداقة مع بوجبا

لوكاكو وبوجبا قضيا العطلة الصيفية معًا في ميامي في سنة 2016، وفي كاليفورنيا هذا الصيف.

ونشر لوكاكو فيديو وهو يلعب كرة سلة واحد على واحد بمواجهة بوجبا، وذلك قبل انتقال النجم الفرنسي إلى مانشستر يونايتد، ومن المتوقع أن لهذا الصداقة دور أساسي في تدعيم خط الهجوم للمان يونايتد.