البورصة تربح 100 مليون جنيه بعد تباين مؤشراتها في ختام التعاملات

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أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها خلال جلسة اليوم الأربعاء، على تباين فى الأداء، وخسر رأس المال السوقي للأسهم 100 مليون جنيه.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجى إكس 30” لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 13690.29 نقطة ،بينما تراجع مؤشر "إيجي إكس 70“ للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 687.89 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 1574.28 نقطة.

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ومالت تعاملات المصريين نحو البيع بصافى بيعى 48.84 مليون جنيه، بينما مالت تعاملات العرب والأجانب نحو الشراء بصافى مشتريات 39.7 مليون جنيه و 9.05 مليون جنيه.