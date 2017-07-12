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حجازي: مباحث الإنترنت و«البوكليت» سبب تفوق الطلاب

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حجازي: مباحث الإنترنت و«البوكليت» سبب تفوق الطلاب حجازي: مباحث الإنترنت و«البوكليت» سبب تفوق الطلاب

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الثانوية العامة للطلاب: الدرجات المرتفعة ليست نهاية المطاف

وجه الدكتور رضا حجازي، رئيس امتحانات الثانوية العامة، الشكر لمباحث الإنترنت على غلق الكثير من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«تويتر»، لمحاولتها تسريب الامتحانات، إضافة إلى تحرير محاضر ضد بعض الأفراد.

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وأكد حجازي، خلال كلمته بمؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، للإعلان عن نتيجة الثانوية لعام 2017، أن النظام الجديد من كراسة الإجابات «البوكليت» ساعد الطلاب المتفوقين من أوائل الثانوية العامة: «أسمعوا الطلاب وهما بيتكلموا عن كراسة الامتحان الجديدة، وأزاي ساعدتهم على التفوق».

ووجه حجازي حديثه لطلاب الثانوية العامة :«ليست نهاية المطاف حصولك على درجة مرتفعة.. أدرس اللي بتحبه.. أعرف ناس كتيرة لم تحصل على درجات مرتفعة في الثانوية العامة ولكنهم بذلوا الجهد وتفوقوا في حياتهم بعد ذلك».

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التحرير

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