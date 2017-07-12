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شركات الأجهزة المنزلية تدرس تأثير زيادة أسعار المحروقات والكهرباء

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شركات الأجهزة المنزلية تدرس تأثير زيادة أسعار المحروقات والكهرباء شركات الأجهزة المنزلية تدرس تأثير زيادة أسعار المحروقات والكهرباء

التحرير

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أكدت شركة "الكترولكس " إنها لم تقرر أي زيادة علي منتجاتها في السوق المصري حتى الآن، كرد فعل علي الزيادة الأخيرة علي المحروقات والكهرباء التي قررتها المصرية، موضحة أن الشركة لديها مخزون من المنتجات بالأسعار القديمة وهو ما سيتم بيعه طبقًا لهذه الأسعار دون أي زيادة.

وقال الدكتور حاتم مصطفى، العضو المنتدب لشركة "الكترولكس مصر" إن الشركة تقوم حاليا بدراسة الوضع من كل جوانبه وتبحث عن سبل مبتكرة تقلل من نسبة الزيادة المتوقعة بحيث لا يتحمل المستهلك أي أعباء إضافية مع الحفاظ علي جودة المنتجات التي تقدمها الشركة، والتي تشمل عدة علامات تجارية هي AEG، زانوسي، أوليمبيك، إيديال.

وأشار إلى أن أحد الحلول الحالية السريعة للتعامل مع هذا الوضع هو عقد اتفاقات مع عدد من البنوك لتوفير منتجات الشركة بالتقسيط دون أي فوائد لم يمتلكون كارت ائتمان من هذه البنوك، إضافة إلى نظام "باندل" الذي يتيح للشباب الحصول على سلع مجانية عند شراءه سلعة استهلاكية محددة، وذلك للتغلب على الركود في قطاع التجزئة.

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وتوجه العضو المنتدب لشركة "الكترولكس مصر" بالنصيحة لكل الر اغبين في شراء أي أجهزة منزلية بسرعة شرائها قبل نفاذ الكميات التي تم إنتاجها بالأسعار القديمة، مؤكداً في الوقت نفسه أن التأثير المباشر للزيادات الأخيرة على الأجهزة المنزلية لم يتحدد حتى الآن بشكل كامل، على أن يتم دراسة الزيادة فيما بعد مع ظهور التأثيرات المباشرة وغير المباشرة، إلا أن الزيادات المتوقعة ستكون في اقل نسبة ممكنة.

يذكر أن شركة "الكترولكس" تبيع 60 مليون قطعة سنويًا من الأجهزة المنزلية والمنتجات المتخصصة في 150 سوقا حول العالم، وذلك من خلال العلامات التجارية المملوكة للشركة وهي AEG، زانوسي، أوليمبيك، إيديال.

 

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التحرير

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