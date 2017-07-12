نائب «المنيا» يطالب الحكومة بتوضيح حقيقة العثور على جثث للمصريين في صحراء ليبيا

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تقدم النائب علي الكيال، عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، عاجل للدكتور على عبد العال، موجه إلى وزير الخارجية بشأن المصريين الذين عُثروا على على جثثهم فى صحراء ليبيا.

وأوضح الكيال، فى تصريح له اليوم الأربعاء، أن مواقع صحفية ليبية تداولت خبر العثور على 48 جثة لمهاجر غير شرعى دفنوا فى الصحراء الليبية بواسطة الهلال الأحمر الليبي بعد أن ضلوا الطريق أثناء سيرهم، وماتوا جوعًا وعطشًا، لافتًا إلى أن نفس المواقع تداولت صور لجثاميين هؤلاء المصرييين وصور من بطاقات الرقم القومى الخاصة بهم وبعض متعلقاتهم، وأكدت وزارة الخارجية نبأ وفاة 19مهاجر غير شرعى نتيجة للظروف والملابسات السابق ذكرها.

وأضاف عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، أن بعض هؤلاء الضحايا من مركز سمالوط الذى يمثله فى البرلمان، وذلك بخلاف جثاميين لضحايا آخرين لم يتم التعرف عليهم حتى الآن، مطالبًا وزير الخارجية بالرد على هذة التساؤلات بشأن الاجراءات التى قامت بها وزارة الخارجية للتحقق من العدد الصحيح لضحايا الهجرة غير الشرعية اللذين لقوا حتفهم فى ليبيا.

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وتسائل: "هل قامت وزارة الخارجية ببذل أى جهود لاستعادة جثاميين هؤلاء الشباب اللذين غرر بهم بواسطة سماسرة الهجرة غير الشرعية لدفنهم فى محافظاتهم، خاصة أن الهلال الأحمر الليبي أعلن أنه تم دفنهم فى مقابر بالصحراء أعدت فى عجالة من قبل القائميين على الهلال الأحمر الليبي، وهل هناك خطوات تنسيقية تمت بين مصر وليبيا فى هذا الصدد، وما هى الاجراءات التى اتخذت للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية إلى ليبيا بعد سقوط عدد كبير من الشباب المصري مابين متوفى أو مقبوض عليه".

وتابع: " لايمكن أن نترك قضية الهجرة غير الشرعية كما هي دون معالجة، فكم مواطن مصري يجب أن يقتل حتى تتعامل الحكومة المصرية بجدية مع هذا الملف".

