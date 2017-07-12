الأول علمي مكرر بسوهاج: الدروس الخصوصية سر تفوقي.. ونظام البوكليت ممتاز

التحرير

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أكد باسم محمد عبد المجلي، الحاصل على المركز الأولى مكرر علمي علوم بمجموع درجات 409.5، بمدرسة نيدة الثانوية المشتركة التابعة لمركز أخميم شرق محافظة سوهاج، أنه لم يكن يتوقع حصوله على الأول بالجمهورية.

وأضاف الطالب، لـ«التحرير»: «الدروس الخصوصية سر تفوقي.. كنت بذاكر 18 ساعة في اليوم، وسألتحق بكلية الطب بجامعة سوهاج»، موضحًا «أنصح أي طالب بعدم الغش والاعتماد على الله.. نظام البوكليت ممتاز والامتحانات كلها من الكتاب.. اللي هيعتمد على صفحات الغش مش هينجح».

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وحصلت محافظة سوهاج على 3 مراكز، الأول من نصيب باسم محمد عبد المجلي، وماريو أمجد، وشهاب الدين أشرف، على السابع مكرر علمي علوم.