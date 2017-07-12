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مميش: قناة السويس الجديدة نواة لمشروعات تنموية تعيد الريادة لمصر

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مميش: قناة السويس الجديدة نواة لمشروعات تنموية تعيد الريادة لمصر مميش: قناة السويس الجديدة نواة لمشروعات تنموية تعيد الريادة لمصر

التحرير

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قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، إن مشروع قناة السويس الجديدة يعد نواة لمشروعات تنموية أخرى في المنطقة تستهدف إعادة الريادة الاقتصادية للبلاد.

جاء ذلك خلال استقباله المستشار الدكتور محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، يرافقه وفد رفيع المستوى من أعضاء مجلس إدارة الجهاز وقياداته، وكان في استقبالهم الفريق أسامة ربيع نائب رئيس هيئة قناة السويس، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة بالإسماعيلية.

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وتأتي الزيارة بهدف إلقاء الضوء على المستجدات الخاصة بمشروعات التنمية في منطقة القناة، وإثراء التعاون بين مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.

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واستمع الوفد لعرض تقديمي بعنوان مشروع "الحلم المصري العظيم" والذي يتكون من مشروعين هما قناة السويس الجديدة ومشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، وقام المهندس تامر حماد رئيس وحدة الدعم الفني بالهيئة بشرح الفكرة والأسس التي بُنى عليها مشروع التنمية والجدوى الاقتصادية والفرص الاستثمارية التي يحتويها المشروع.

كما قدم سيد أبو الفتوح رئيس الوحدة الاقتصادية، عرض تفصيلي عن إيرادات الهيئة خلال الفترة الحالية والعوامل التي تؤثر على حركة التجارة العالمية وسوق النقل البحري، والسياسات التسويقية التي تنتهجها الهيئة لجذب عملاء جدد للعبور بالقناة.

وقدم الفريق مُهاب مميش درع هيئة قناة السويس إلى المستشار الدكتورمحمد جميل، وفي المقابل أهدى الدكتور محمد جميل مصحفاً إلى الفريق مُهاب مميش، ثم قام الوفد المرافق بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة، أعقبها زيارة موقع الأنفاق بالإسماعيلية والمزارع السمكية ثم الانتقال إلى محافظة بورسعيد لتفقد أعمال التطوير بميناء شرق بورسعيد والأرصفة الجديدة وكوبري النصر العائم.

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