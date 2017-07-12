7 أعمال فنية رفضتها «هيفاء».. أحدها بسبب «الأجر» وآخر لـ«انعدام الأخلاق»

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قد يضطر الفنان إلى الاعتذار عن المشاركة في أعمال فنية أو التراجع عنها لعدم مناسبة محتواها مع شخصيته أو عدم موافقته على مشاركة أحد الفنانين في العمل أو في أحيان أخرى لعدم التفاهم مع صناع العمل أو لغيرها من الأسباب التي قد تحول دون الظهور في بعض الأعمال الفنية، وهو ما تأخذه في الاعتبار جيدًا الفنانة اللبنانية "هيفاء وهبي"، والتي اعتذرت عن كثير من الأعمال الفنية لأسباب مختلفة، ونستعرض بعضًا من تلك الأعمال فيما يلي..

1- «ثانية واحدة»

بعد التصوير ليوم واحد فقط، أعلنت الفنانة "هيفاء وهبي" مؤخرًا اعتذارها عن استكمال دورها في فيلم "ثانية واحدة"، وعن السبب في ذلك قالت عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر": "أتراجع عن استكمال تصوير فيلم (ثانية واحدة) بسبب انعدام الأخلاق والرقي في التعامل مع الشركة المنتجة.. أعتذر لأبطال وطاقم العمل لعدم استكمالي التصوير، على أمل أن نلتقي في أعمال وظروف أفضل".

2- «أوقات الخطر»

كان من المتوقع أن تخوض "هيفاء" السباق الدرامي الرمضاني الماضي بمسلسل "أوقات الخطر"، وأشارت أنباء إلى تعاقدها بالفعل على بطولة المسلسل إلى جانب الفنان فتحي عبد الوهاب، ولكن بعد انتهاء الاستعدادات الأولى انسحبت "هيفاء" من المسلسل، موضحة أن السبب في ذلك انشغالها ببطولة فيلم جديد.

3- «شفيقة ومتولي»

كشفت مصادر مقربة إلى الفنانة هيفاء وهبي، وفقًا لأحد المواقع الفنية الشهيرة، أنها رفضت القيام ببطولة مسلسل "شفيقة ومتولي"، المأخوذ عن الفيلم الشهير الذي قدمته الفنانة الراحلة سعاد حسني، وهو نفس العمل الذي رشحت له قبل هيفاء الفنانة سمية الخشاب، وعن السبب في ذلك أوضحت المصادر أن هيفاء تحاول تقديم شيء مختلف وجديد بعيدًا عن التكرار.

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4- «ليلة البيبي دول»

كان من المفترض أن تشارك الفنانة هيفاء وهبي في الفيلم الشهير، وكان من المقرر أن تقوم بدور زوجة الفنان محمود عبد العزيز، ولكنها اعتذرت عن المشاركة في الفيلم، وأُسند الدور في النهاية إلى الفنانة "سلافة فواخرجي"، وعن السبب في رفض هيفاء، كشفت أنها متعاقدة مع المنتج محمد السبكي لفيلم آخر، وينص العقد على عدم مشاركتها في فيلم آخر في نفس الوقت.

5- «شباب امرأة»

حاول المنتج محمد السبكي في عام 2014 التفاوض مع الفنانة اللبنانية الشهيرة لتقديم مسلسل عنوانه "شباب امرأة"، المأخوذ عن الفيلم الشهير الذي قامت ببطولته الراحلة تحية كاريوكا، ولكن هيفاء اعتذرت، وبررت ذلك بأنها قلقت من إعادة تقديم دور للراحلة "كاريوكا"، خاصة وأن الفيلم مصنف ضمن أهم 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية.

6- «راجل وست ستات»

في عام 2010، عرض على الفنانة هيفاء وهبي المشاركة لمدة 20 دقيقة في إحدى حلقات الجزء السابع من الست كوم الشهير "راجل وست ستات"، بطولة الفنان أشرف عبد الباقي، ولكنها اعتذرت عن المشاركة رغم عرض نصف مليون جنيه مقابل ذلك، ولكنها طلبت ضعف المبلغ، وهو ما رفضته أيضًا الشركة المنتجة وألغت الحلقة.

7- تتر «الحرباية»

رغم مشاركتها في بطولة مسلسل "الحرباية"، الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي، إلى جانب الفنانة دينا، فإن هيفاء وهبي رفضت غناء تتر المسلسل، واكتفى صناع العمل بوضع موسيقى تصويرية فقط.