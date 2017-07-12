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ما المدة التي تستطيع فيها حبس أنفاسك تحت الماء؟

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مصراوي Masrawy

ما المدة التي تستطيع فيها حبس أنفاسك تحت الماء؟

02:48 م الأربعاء 12 يوليو 2017

ما المدة التي تستطيع فيها حبس أنفاسك تحت الماء؟

ما المدة التي تستطيع فيها حبس أنفاسك تحت الماء؟

كتب - هشام عواض:


خلال السباحة في البحر أو حمام السباحة ربما نسأل أنفسنا عن كم المدة التي نستطيع خلالها حبس أنفاسنا عندما نغطس تحت الماء؟.

وذكر موقع "scientificamerican"، أن بإمكان الشخص أن يكتم أنفاسه لمدة دقيقة من الزمن، دون تدريب على ذلك، ومع التدريب سيقضي وقت أطول.

وبعض الغواصيين في البحر يستطيعون حبس أنفاسهم لمدة 5 دقايق، ويحاول العلماء تفسير هذا ولماذا العكس يحدث مع البعض ولانستطيع تحتمل قضاء أوقات أطول تحت الماء.  

ويقول العلماء أن الرئة لديها القدرة على حفظ كمية من الهواء داخلها لمدة 4 دقائق، لكن في نقطة معينة جسمنا يجبرنا على التنشق، وتسمى هذه اللحظة "نقطة التوقف".

إلا قيام الشخص بحبس نفسه والتحامل أكتر من اللازم يكون خطيرًا في بعض الأوقات ويجعله يفقد وعيه.

وحتى يستطيع الشخص لحبس أنفاسه لفترة أطول عليك أن تكون مرتاحًا وهادئًا، حتى يبطئ من عملية حرق الجسم للطاقة، وهي ما تطيل المدة.

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