"أبو تريكة" يطعن على قرار إدراجه على قوائم الإرهاب

كتب- طارق سمير:

أودع المحامي محمد عثمان، نقيب محامين شمال القاهرة السابق، وكيلاً عن محمد أبو تريكة لاعب النادي الأهلي السابق، مذكرة بأسباب الطعن بالنقض على القرار الصادر من الدائرة السادسة شمال جنايات القاهرة في القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا، بإدراج أبو تريكة على قوائم الكيانات الإرهابية.

أبوتريكة موجود حاليًا في قطر، لتحليل المباريات في شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية ومقرها الدوحة.

وقال مصدر بمحكمة النقض لمصراوي، اليوم الأربعاء، إن صحيفة الطعن بالنقض، أودعت بالمحكمة بتاريخ 21 مايو الماضي.

كانت الدائرة السادسة بمحكمة شمال القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، قضت بإدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج 1502 شخصًا من المتحفظ على أموالهم من قبل لجنة حصر وإدارة أموال الجماعة، على قوائم الإرهابيين لمدة 3 سنوات، وأبرزهم الرئيس الأسبق محمد مرسي ولاعب منتخب مصر السابق محمد أبو تريكة.

وتنص المادة 4 من قانون الكيانات الإرهابية على أن يكون الإدراج على أي من القائمتين لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات، فإذا انقضت مدة الإدراج دون صدور حكم نهائي بإسباغ الوصف الجنائي المنصوص عليه في المادة 1 من هذا القانون على الكيان الإرهابي، تعين على النيابة العامة إعادة العرض على الدائرة المشار إليها للنظر في مد الإدراج لمدة أخرى، وإلا وجب رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعي من القائمة من تاريخ انقضاء تلك المدة.

وللنائب العام خلال مدة الإدراج، في ضوء ما يبديه من مبررات، أن يطلب من الدائرة المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعي المدرج على أي من القائمتين.