إحالة النائب الأول للرئيس الأفغاني للمحكمة العليا في قضية خطف أحد شيوخ قبيلته

كابول - (د ب أ):

أكد مكتب المدعي العام الافغاني اليوم الاربعاء أنه تم إحالة قضية تتعلق بالضرب والخطف واتهامات بالاغتصاب ضد عبد الرشيد دوستم النائب الاول للرئيس الافغاني، للمحكمة العليا في البلاد.

واتهم أحمد إيشي، أحد شيوخ قبيلة أوزبكية عرقية ينتمي إليها نائب الرئيس، دوستم وحراسه الشخصيين بضربه ثم خطفه والتحرش الجنسي به في نوفمبر الماضي.

وكان إيشي، 63 عاما، قد تعرض أولا للضرب على يد دوستم وحراسه الشخصيين، خلال حدث رياضي في مدينة شيبيرجان، عاصمة إقليم جوزجان شمال أفغانستان ومسقط رأس نائب الرئيس.

وذكرت بعض المصادر أن الاعتداء بدأ بعد أن انتقد إيشي نائب الرئيس دوستم.

وذكر إيشي أنه تم إلقاؤه بعد ذلك في الجزء الخلفي من سيارة مدرعة، تم اقتيادها إلى مسكن دوستم وتم احتجازه هناك لاكثر من خمسة أيام.

واتهم إيشي ايضا دوستم بأنه أصدر أمرا لحراسه الشخصيين بالتحرش الجنسي به.

وينفي دوستم المزاعم.

وكان الرئيس الافغاني أشرف غني قد أمر المدعي العام بالتحقيق في القضية.