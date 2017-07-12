برلماني يطالب "الوزراء" بسرعة إقامة المنطقة الصناعية بكفر العلو في حلوان

كتب- أحمد علي:

تقدم النائب رضا البلتاجي، عضو مجلس النواب، بطلبٍ عاجل إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة الحفاظ على المجهودات غير العادية والمبذولة من قِبل رجال القوات المسلحة والشرطة بالتعاون مع الجهات الأخرى في استرداد أراضي الدولة من المافيا والعصابات التي استولت عليها بطرقٍ غير مشروعة.

وأكد "البلتاجي"، في نص طلبه العاجل، ضرورة سرعة الاستفادة من نحو 1.8 مليون متر في منطقة كفر العلو الكائنة بحلوان، والتي تم استردادها من مافيا الأراضي، من خلال إقامة المشروع العملاق للمنطقة الصناعية بتلك الأراضي، والذي سيوفر فرص عمل لآلاف الشباب، مع نقل الورش والمصانع الصغيرة من الكتلة السكانية، لمنع إنشاء بؤر عشوائية جديدة مع حصر لسكان المنطقة المضارين وإعادة تسكينهم في مساكن آدمية.

وأوضح عضو مجلس النواب، في نص طلبه، أنه لا يتحدث عن مشروع جديد، مشيرًأ إلى أنه سبق أن تم تخصيص عددًا من الأراضي المستردة من مافيا الأراضي لإقامة منطقة صناعية بكفر العلو بحلوان.

وحذر النائب رضا البلتاجي، من التباطؤ في إقامة هذا المشروع، حتى لا تعود الأرض مرةً أخرى إلى أيدي مافيا الأراضي، وتضيع مجهودات القوات المسلحة والشرطة التي نجحت في استرداد تلك الأراضي.