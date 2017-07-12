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"التنظيم والإدارة" ينظم جولة في قناة السويس الجديدة

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مصراوي Masrawy

"التنظيم والإدارة" ينظم جولة في قناة السويس الجديدة

02:37 م الأربعاء 12 يوليو 2017

التنظيم والإدارة تنظم جولة بقناة السويس

كتبت- ندى الخولي:
نظم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المستشار محمد جميل، زيارة لمجموعة من شباب الجهاز، إلى قناة السويس الجديدة، بهدف تسليط الضوء على أفاق التنمية في محور تنمية قناة السويس والتأكيد على أن هذا الإنجاز العظيم يعكس قدرة الشعب المصري على تحدي الصعاب وتحقيق حلم التنمية وبناء حضارة جديدة لمصر المستقبل.

وقال جميل، في بيان له، إن المشروعات التي تتم حاليا في محور قناة السويس ومدينة الاسماعيلية، ستسهم في توفير فرص عمل للشباب من أبناء من جميع المحافظات في مختلف التخصصات وخاصة من محافظات إقليم القناة وسيناء وخلق مجتمعات عمرانية جديدة.

وأشار جميل، إلى أن زياره أبناء الجهاز شملت أيضا زيارة الأنفاق في مدينة الاسماعيلية والمزارع السمكية بالمدينة وأرصفة ميناء بورسعيد.
ودعا جميل، شباب مصر للمساهمة بفاعلية في المشروعات القومية العملاقة واستثمار كل الطاقات الشابة في خدمة عملية التنمية حتى يمكن تحقيق نقلة نوعية تسهم في رفع معدلات النمو والإنتاج بما يخدم الصالح العام.

من جانبه، أكد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، على أهمية الاستفادة من طاقات الشباب في هذه المرحلة خاصة وأنهم يمثلون 60 % من المجتمع المصري.
ومنح مميش درع هيئة قناة السويس إلى جميل.

وخلال الزيارة تم عرض فيلم وثائقي عن تاريخ القناة فضلا عن عرض خاص حول قناة السويس السويس الجديدة وخطط التنمية في المنطقة.

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