أخبار عاجلة

ترامب: إزالة تماثيل الكونفدرالية يمزق الحضارة الأمريكية -
الشيخ خالد الجندي لخطباء صلاة عيد الأضحى: قصروا في الخطبة - لعلهم يفقهون -
الشيخ رمضان عبد المعز: لو مربي خروف عشان الأضحية حرام تبيعه - لعلهم يفقهون -
بيان.. مديرية الشباب والرياضة: نحترم مجلس إدارة الأهلي -
الأهلي يزاحم الزمالك على شراء «كابوريا» -
السفارة الأمريكية في أسبانيا تحذر مواطنيها بعد هجوم برشلونة -
مقتل شخصين وإصابة آخرين في حادث دهس وسط برشلونة -
"الآثار": ضبط 6 قطع أثرية قبل تهريبها خارج البلاد -
​تسليم تأشيرات الحج للصحفيين في احتفالية بالنقابة -
نقل أصول 755 مترًا في دمياط الجديدة لإنشاء مدرسة يابانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

أمين "البحوث الإسلامية" يبحث مع وفد "الوقف السني العراقي" التعاون العلمي والدعوي

Google+ Print
أمين "البحوث الإسلامية" يبحث مع وفد "الوقف السني العراقي" التعاون العلمي والدعوي أمين "البحوث الإسلامية" يبحث مع وفد "الوقف السني العراقي" التعاون العلمي والدعوي

مصراوي Masrawy

أمين "البحوث الإسلامية" يبحث مع وفد "الوقف السني العراقي" التعاون العلمي والدعوي

02:35 م الأربعاء 12 يوليو 2017

كتب- محمود مصطفى:

التقى الدكتور محيي الدين عفيفي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، بمكتبه صباح اليوم الأربعاء، وفد "الوقف السني العراقي" لبحث أوجه التعاون العلمي.

وقال عفيفي، في بيان له، إن مجمع البحوث الإسلامية على أتم استعداد للتعاون وتقديم كل أشكال الدعم العلمي للطلاب، والمساهمة في ترسيخ ثقافة العيش السلمي ونبذ الأفكار المنحرفة والمضللة.

ومن جانبه، أبدى الدكتور عبد اللطيف الهُميم رئيس الوفد سعادته باللقاء، مؤكدا أن الأزهر بمختلف مؤسساته يقدم كافة أوجه الدعم العلمي للعراق، في مجال بيان المفاهيم الصحيحة للإسلام بعيدا عن المفاهيم المغلوطة والمضللة التي تؤدي إلى تشويه صورة الإسلام.​

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ترامب: إزالة تماثيل الكونفدرالية يمزق الحضارة الأمريكية

ترامب: إزالة تماثيل الكونفدرالية يمزق الحضارة الأمريكية

السفارة الأمريكية في أسبانيا تحذر مواطنيها بعد هجوم برشلونة

السفارة الأمريكية في أسبانيا تحذر مواطنيها بعد هجوم برشلونة

مقتل شخصين وإصابة آخرين في حادث دهس وسط برشلونة

مقتل شخصين وإصابة آخرين في حادث دهس وسط برشلونة

"الآثار": ضبط 6 قطع أثرية قبل تهريبها خارج البلاد

"الآثار": ضبط 6 قطع أثرية قبل تهريبها خارج البلاد