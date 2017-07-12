أمين "البحوث الإسلامية" يبحث مع وفد "الوقف السني العراقي" التعاون العلمي والدعوي

مصراوي Masrawy

كتب- محمود مصطفى:

التقى الدكتور محيي الدين عفيفي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، بمكتبه صباح اليوم الأربعاء، وفد "الوقف السني العراقي" لبحث أوجه التعاون العلمي.

وقال عفيفي، في بيان له، إن مجمع البحوث الإسلامية على أتم استعداد للتعاون وتقديم كل أشكال الدعم العلمي للطلاب، والمساهمة في ترسيخ ثقافة العيش السلمي ونبذ الأفكار المنحرفة والمضللة.

ومن جانبه، أبدى الدكتور عبد اللطيف الهُميم رئيس الوفد سعادته باللقاء، مؤكدا أن الأزهر بمختلف مؤسساته يقدم كافة أوجه الدعم العلمي للعراق، في مجال بيان المفاهيم الصحيحة للإسلام بعيدا عن المفاهيم المغلوطة والمضللة التي تؤدي إلى تشويه صورة الإسلام.​