العثور على شواهد أثرية أثناء تجديد وإحلال محطة كهرباء بالأقصر

الأقصر – محمد محروس:

عثر فريق عمل شركة الكهرباء بالأقصر، على شواهد أثرية أسفل محطة كهرباء الأقالتة بالقرنة، غرب الأقصر، أثناء إحلال وتجديد المحطة.

انتقل فريق شرطة السياحة والآثار ومسئولي منطقة آثار الأقصر إلى موقع المحطة بناءً على بلاغ، وجرى استجواب جميع العاملين، ثم إخطار النيابة العام لاتخاذ اللازم، مشيرا إلى تعيين حراسة عليها لحين نقلها لمخازن وزارة الآثار.

وقال مصدر أمني بشرطة السياحة والآثار لـ"مصراوي": إن من بين الشواهد الأثرية التي عُثر عليها أجزاء من تمثال محطم، وجزء من عمود من الحجر الجيري، وكتل حجرية ليس عليه نقوش، وكتلة حجرية واحدة عليها بعض النقوش".

من جانبه قال الدكتور مصطفى وزيري، مدير عام آثار الأقصر: إن المحطة التي عُثر بها على الشواهد الأثرية مقامة منذ سنوات، وأثناء أعمال تجديدات عثر بها على الشواهد الأثرية السالفة".

وأوضح وزيري، أنه انتقل إلى موقع البلاغ مع فريق من شرطة السياحة والآثار، وتبين من المعاينة أن هذه الأحجار منقولة وليست أثرًا ثابتًا في الموقع، وفي حال ثبوت وجود حجر ثابت سيتم البحث والتنقيب في المنطقة.

وعن مصير القطع الأثرية، التي جرى العثور عليها، أشار مدير عام آثار الأقصر إلى أنه سيتم نقلها لمخازن الوزارة.

وأكد وزيري، أن النقوش الموجودة على القطع الأثرية غير مكتملة، ولم توضح لأي العصور تعود، مشيرًا إلى أنه جار دراستها من قبل خبراء وزارة الآثار.