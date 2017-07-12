زراعة الإسماعيلية توجه المزارعين بالإسماعيلية بإرشادات زراعة القطن
زراعة الإسماعيلية توجه المزارعين بالإسماعيلية بإرشادات زراعة القطن
02:47 م الأربعاء 12 يوليو 2017
توجيه المزارعين بالإسماعيلية بإرشادات زراعة القطن
الإسماعيلية - إنجي هيبة:
نظمت مديرية الزراعة بالإسماعيلية، اليوم الأربعاء، حملات إرشادية لتوجيه المزارعين بإرشادات زراعة القطن.
وقام المهندس محمد فؤاد رئيس أقسام المكافحة بالإدارة، والمهندس سليمان نور رئيس وحدة جلبانة ومهندسي المكافحة بالوحدة، بالمرور على زراعات القطن بوحدة جلبانة بالقنطرة شرق.
وجرى التنبيه على المزارعين بالعناية بالري وإحكامه مع تجنب التغريق والتعطيش، حيث يعتقد الفلاحون أن التعطيش وسيلة لتخشين الورقة ويقلل من الإصابة بدودة ورق القطن، وهذا اعتقاد خاطئ، حيث يحدث الري بعد فترة التعطيش، هياجًا خضريًّا، على حساب النمو الثمري.
وفي السياق ذاته، شملت إرشادات الزراعة، أهمية الاستمرار في نقاوة الحشائش والنباتات الغريبة للمحافظة على جودة الصنف بالمكافحة اليدوية.
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