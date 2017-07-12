عامل يطعن شقيق زوجته بشبين القناطر بسبب "لعب العيال"

القليوبية - أسامة علاء الدين:

اعتدى عامل على شقيق زوجته بالضرب، حيث طعنه بالمطواة في شبين القناطر، بسبب خلافات الجيرة ولعب الأطفال.

جرى نقل المصاب إلى مستشفى شبين القناطر، وألقي القبض على المتهم، وتبادلا الاتهامات بينهما، وتولت النيابة التحقيق.

كان المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث مركز شبين القناطر، تلقى إشارة من مستشفى شبين القناطر العام بوصول "سويلم محمد سويلم حسن"، 39 سنة، مهندس، مصاب بجرح نافذ بالبطن، وحول لمستشفى بنها الجامعي للعلاج.

أُخطر اللواء أنور سعيد مدير الأمن، فانتقل العقيد عبد الله جلا رئيس فرع البحث الجنائي، وبسؤال المصاب، اتهم زوج شقيقته المدعو "ياسر.ز"، 35 سنة، بالتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض "مطواة"، محدثًا إصابته، وذلك بسبب خلافات الجيرة ولعب الأطفال.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته أنكر ما نُسب إليه، وأتهم أشقاء زوجته، بالتعدي عليه بالضرب.