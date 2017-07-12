التحقيقات: عملية السطو المسلح على مكتب "الصرافة "استغرقت 10دقائق

كتب - محمود السعيد:

كشفت تحقيقات نيابة عابدين، برئاسة المستشار محمد بدوي، اليوم الأربعاء، في واقعة السطو المسلح على شركة الصرافة التابعة لبنك مصر، بوسط البلد، عن أن اثنين ملثمين نزلا من تاكسي أبيض، واقتحما شركة مصر للصرافة.

وأضافت التحقيقات، أن أحد المتهمين وجه سلاح ناري "طبنجة" في وجه إحدى موظفات الشركة لتهديد باقي الموظفين، ثم قام الآخر باقتيادهم وحبسهم في الحمام الخاص بالشركة، ثم استوليا على المبالغ المالية الموجودة، وفرا هاربين.

وأوضحت التحقيقات، أن الهجوم المسلح على الشركة لم يستغرق أكثر من 10 دقائق.

وأمرت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وكشف هوية الملثمين وضبطهم، وتفريغ الكاميرات داخل الصرافة وبمحيطها.

وأكد مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن القاهرة، أن مسلحين اثنين نفذا عملية سطو مسلح على شركة صرافة مملوكة لبنك مصر بشارع قصر النيل التابع لقسم شرطة عابدين، وسط القاهرة في الساعة التاسعة والنصف صباح أمس الثلاثاء.

وشكلت مباحث القاهرة، فريقاً من ضباط المباحث لكشف المتورطين في الحادث وسرعة القبض عليهم.