الصحة تنظم غدًا احتفالية اليوم العالمي للتبرع بالدم

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان ممثلة في مركز خدمات نقل الدم القومية عن تنظيم احتفالية للتبرع بالدم تحت شعار "تبرع بالدم .. تبرع الآن.. تبرع دائما" والذي أطلقته منظمة الصحة العالمية بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم وذلك غدا الخميس، بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وتقام الاحتفالية برعاية وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، وبحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية وبعض الشخصيات العامة التي لها دور في حث الشباب على التبرع بالدم مثل الكابتن أحمد حسن، والمهندس عبدالمنعم الصاوي وبعض الشركات والمؤسسات والجمعيات.

وأوضحت الدكتورة نهاد مسعد، مدير عام خدمات نقل الدم القومية، أن الاحتفالية تأتي في إطار نشر الوعي لثقافة التبرع بالدم بين جميع فئات المجتمع وخاصة الشباب، مشيرة إلى أن المخزون الاستراتيجي للدم يعد من أهم مقومات الأمن القومي للبلاد، وأن مصر هي التي تشرفت برئاسة الهيئة العربية لخدمات نقل الدم على مدار ثلاث سنوات سابقة وسنة حالية.

وأضافت مسعد في بيان اليوم، أن هناك 28 مركز نقل دم بمحافظات الجمهورية، مدعوم بكوادر بشرية مؤهلة بتنظيم جميع الانشطة المتعلقة بنقل الدم بدءا من اختيار المتبرع الامن الشرفي وفقا لاشتراطات السلامة الصحية، واجراء كافة الفحوصات اللازمة للتبرع والتأكد من سلامة وآمان وحدات الدم المجمعة، بالإضافة الى تحضير المشتقات المختلفة للدم وتوزيعها على كافة المستشفيات والمراكز الطبية.​