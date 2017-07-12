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إخلاء سبيل مالك أكاديمية لتعليم كرة القدم بكفالة مليون جنيه في اتهامه بالنصب على المواطنين

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مصراوي Masrawy

إخلاء سبيل مالك أكاديمية لتعليم كرة القدم بكفالة مليون جنيه في اتهامه بالنصب على المواطنين

02:21 م الأربعاء 12 يوليو 2017

إخلاء سبيل مالك أكاديمية لتعليم كرة القدم بكفالة مليون جنيه في اتهامه بالنصب على المواطنين

كتب -صابر المحلاوي:
أمر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، اليوم الأربعاء، بإخلاء سبيل مالك أكاديمية لتعليم كرة القدم، وصاحب شركة صرافة، بكفالة مليون جنيه لكل منهما، في اتهامهما بالنصب على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ تصل إلى 300 مليون جنيه، ولم يسدد أيا منهم الكفالة حتى الآن.

كانت أمرت نيابة العجوزة برئاسة المستشار هادي عزب رئيس النيابة، قرارا بحبس "أحمد.م.أ" 46 سنة، مالك أكاديمية شهيرة لتعليم كرة القدم، لاتهامه بالاستيلاء على مبلغ 197 مليون جنيه من صاحب مزرعة دواجن أوهمه أنه يملك شركة لتوريد الأعلاف في إسبانيا بدعوى أنه سيورد له أعلاف بالمبلغ.

وكشفت التحقيقات، أن مالك أكاديمية كرة القدم استولى بمساعدة شريكه صاحب شركة الصرافة على مبالغ مالية أخرى وصلت جملتها إلى 300 مليون جنيه، من قبل بعض رجال الأعمال المستثمرين في قطاع تسمين الدواجن والعجول، مقابل توريد شحنة أعلاف من دولة إسبانبا لهم.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم أرسل لهم خطابات توريد تؤكد وصول أموالهم لشركته في إسبانيا بهدف إبعاد الشكوك حوله، حيث قام باستغلال تلك الأموال والمضاربة بها في البورصة العالمية بمساعدة "ميلاد .ف.ع"، صاحب شركة صرافة، السابق اتهامه في 3 قضايا "شيكات – غسيل أموال – اتجار بالعملة خارج السوق المصرفية"، وأنه في انتظار الأرباح المالية من المضاربة ورد المبالغ المالية للشاكي الأول صاحب مزرعة الدواجن وباقي المجنى عليهم.

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