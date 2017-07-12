قريبًا.. وزارة الإسكان تعلن الإعلان التاسع للإسكان الاجتماعي

كتبت- ندى الخولي:

قالت مصادر مطلعة بهيئة المجتمعات العمرانية، إن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تجهز حاليًا لإطلاق الإعلان التاسع للإسكان الاجتماعي.

وأكدت المصادر -التي فضلت عدم ذكر اسمها-، أن قيادات الوزارة، لا زالت تجري اجتماعاتها بشأن الإعلان الجديد، قبل طرحه خلال الشهر الجاري.

المصادر نفسها أكدت أن الوزارة تبحث حاليًا طرح إسكان اجتماعي للمصريين بالخارج.

كان مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أعلن في كشف حساب بمناسبة مرور ٣ سنوات على حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن هناك 500 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، لتسكين 2.5 مليون مواطن (500 ألف أسرة)، تم الانتهاء من تنفيذ 220 ألف وحدة منها، بتكلفة 30 مليار جنيه، ويجرى تنفيذ 280 ألف وحدة أخرى، بتكلفه 42 مليار جنيه.

وأضاف الوزير، أنه تم إضافة 100 ألف وحدة للمشروع باستحداث عدة محاور جديدة، وهي محور الإسكان الاجتماعي المتميز، وبه 40 ألف وحدة تم طرح تنفيذها، بمدن (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر– بدر– العبو ر– دمياط الجديدة– المنيا الجديدة– العلمين الجديدة)، ومحور الإسكان الاجتماعي للمصريين العاملين بالخارج، وبه حوالي 22 ألف وحدة، سيتم بدء حجزها قريبا، بمحافظات (القاهرة – مطروح – البحر الأحمر –الشرقية – أسوان– الإسماعيلية– الأقصر– أسيوط– قنا– المنيا– قنا– البحيرة– الفيوم)، فضلًا عن طرح محور الإيجار لأصحاب الدخول الشهرية التي تقل عن 1500 جنيه، وبه 26 ألف وحدة سكنية على مرحلتين، وتم تسليم أول عقود للإيجار بمحافظة سوهاج، بجانب محور النقابات، وبه 20 ألف وحدة سكنية كمرحلة أولى تم طرحها، ومحور التمليك لأصحاب الدخل الشهري حتى آلاف جنيه للأسرة و4 آلاف جنيه للأعزب.