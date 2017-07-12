نبيلة مكرم: سيدات مصر في الخارج سيدعمن زيارة السيسي لأمريكا في سبتمبر

كتب- محمد غايات:

قالت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنها عرضت على مجلس الوزراء نتائج مؤتمر "مصر تستطيع.. بالتاء المربوطة"، مشيرة إلى أنه من بين نتائج المؤتمر التعاون بين البحرية الأسترالية والبحرية المصرية، وأيضا تكوين جمعية صداقة مصرية استرالية لمكافحة الاٍرهاب، والاتفاق على تنظيم زيارة للبرلمانيات المصريات إلى استراليا.

واضافت في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن وزارة الهجرة نظمت- على هامش المؤتمر- زيارات للمصريات المشاركات للعديد من المشروعات ومنها حي الأسمرات ومشروعات الأسكان ومستشفى أبو الريش ومستشفى ٥٧٣٥٧.

وأضافت أن سيدات الخارج أبدوا رغبتهم لدعم زيارة االرئيس عبد الفتاح السيسي لأمريكا في سبتمبر، و سيقوموا بحملة لدعم زيارة الرئيس والترويج لشهادة بلادي الدولارية.

وأضافت أنه تم خلال المؤتمر مناقشة أفكار لتطوير الخطاب الديني الموجه للخارج لوقف الأفكار المتطرفة وتزويد أبناء مصر بالخارج بالمعلومات الدينية، كما تم الترويج للسياحة وتنظيم زيارة للأهرامات والإسكندرية.

وأشارت إلى وجود تواصل مع علماء مصر بالخارج ومنهم دكتور هشام العسكري، الذي صمم أول أطلس شمسي لمصر ويعمل على تنفيذ مشروع أول مستشفى صديقة للبيئة تعمل بالطاقة الشمسية من خلال التعاون مع الدكتور مجدي يعقوب.

وأكدت أن وزارة الهجرة تتواصل مع المنظمة الدولية للهجرة، عن طريق مقرها بتونس لمتابعة أوضاع المصريين بليبيا.​