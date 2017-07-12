أخبار عاجلة

بيان.. مديرية الشباب والرياضة: نحترم مجلس إدارة الأهلي -
الأهلي يزاحم الزمالك على شراء «كابوريا» -
السفارة الأمريكية في أسبانيا تحذر مواطنيها بعد هجوم برشلونة -
مقتل شخصين وإصابة آخرين في حادث دهس وسط برشلونة -
"الآثار": ضبط 6 قطع أثرية قبل تهريبها خارج البلاد -
​تسليم تأشيرات الحج للصحفيين في احتفالية بالنقابة -
نقل أصول 755 مترًا في دمياط الجديدة لإنشاء مدرسة يابانية -
ضبط 416 كيس برجر وإعدام 440 كيلو بصل مجمد بالمنوفية -
​بالصور.. افتتاح المؤتمر السنوي السابع للأمراض الصدرية في بورسعيد -
تعرّف على الوقت المناسب والسن المناسب لذبح الأضاحي - لعلهم يفقهون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

نبيلة مكرم: سيدات مصر في الخارج سيدعمن زيارة السيسي لأمريكا في سبتمبر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

نبيلة مكرم: سيدات في الخارج سيدعمن زيارة لأمريكا في سبتمبر

02:02 م الأربعاء 12 يوليه 2017

نبيلة مكرم: سيدات مصر في الخارج سيدعمن زيارة السيسي لأمريكا في سبتمبر

نبيلة مكرم وزيرة الهجرة

كتب- محمد غايات:

قالت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنها عرضت على مجلس الوزراء نتائج مؤتمر "مصر تستطيع.. بالتاء المربوطة"، مشيرة إلى أنه من بين نتائج المؤتمر التعاون بين البحرية الأسترالية والبحرية المصرية، وأيضا تكوين جمعية صداقة مصرية استرالية لمكافحة الاٍرهاب، والاتفاق على تنظيم زيارة للبرلمانيات المصريات إلى استراليا.

واضافت في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن وزارة الهجرة نظمت- على هامش المؤتمر- زيارات للمصريات المشاركات للعديد من المشروعات ومنها حي الأسمرات ومشروعات الأسكان ومستشفى أبو الريش ومستشفى ٥٧٣٥٧.

وأضافت أن سيدات الخارج أبدوا رغبتهم لدعم زيارة االرئيس عبد الفتاح السيسي لأمريكا في سبتمبر، و سيقوموا بحملة لدعم زيارة الرئيس والترويج لشهادة بلادي الدولارية.

وأضافت أنه تم خلال المؤتمر مناقشة أفكار لتطوير الخطاب الديني الموجه للخارج لوقف الأفكار المتطرفة وتزويد أبناء مصر بالخارج بالمعلومات الدينية، كما تم الترويج للسياحة وتنظيم زيارة للأهرامات والإسكندرية.

وأشارت إلى وجود تواصل مع علماء مصر بالخارج ومنهم دكتور هشام العسكري، الذي صمم أول أطلس شمسي لمصر ويعمل على تنفيذ مشروع أول مستشفى صديقة للبيئة تعمل بالطاقة الشمسية من خلال التعاون مع الدكتور مجدي يعقوب.

وأكدت أن وزارة الهجرة تتواصل مع المنظمة الدولية للهجرة، عن طريق مقرها بتونس لمتابعة أوضاع المصريين بليبيا.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • توافق على إنشاء مدينة المنصورة الجديدة بمساحة ٥ آلاف فدان

    أخبار

  • وزيرة الهجرة: لا توجد مؤشرات حول ترحيل العمالة المصرية من قطر بعد

    أخبار

  • بالصور.. مجلس الوزرا ء يستهل اجتماعه بالوقوف دقيقة حداد على شهداء

    أخبار

  • السيسي يصدر قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات

    أخبار

إعلان

d21de5061c.jpg
6ef8adcc35.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام

أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام

وزيرة الهجرة: 11 مليون مصري في الخارج.. والنسبة الأكبر بالسعودية

وزيرة الهجرة: 11 مليون مصري في الخارج.. والنسبة الأكبر بالسعودية

البشير: سد النهضة لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل

البشير: سد النهضة لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل

الرئيس السيسي يغادر تشاد في نهاية جولته الإفريقية

الرئيس السيسي يغادر تشاد في نهاية جولته الإفريقية