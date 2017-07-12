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محافظ الدقهلية: حملة مجانية للفحص المبكر لأورام الثدي بمستشفى المنزلة

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مصراوي Masrawy

محافظ الدقهلية: حملة مجانية للفحص المبكر لأورام الثدي بمستشفى المنزلة

02:10 م الأربعاء 12 يوليو 2017

محافظ الدقهلية: حملة مجانية للفحص المبكر لأورام الثدي بمستشفى المنزلة

الدكتور أحمد الشعراوي

الدقهلية - رامي القناوي:

أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، بدء تنفيذ الحملة المجانية للفحص المبكر لأمراض الثدي بمستشفى المنزلة المركزي.

وقال محافظ الدقهلية، في تصريحات صحفية: إن تلك الحملة يجري تنفيذها لأول مرة لمنطقة خط شمال الدقهلية لخدمه مراكز المطرية والمنزلة والجمالية وميت سلسيل والكردي و منيه النصر وبنى عبيد ودكرنس، في إطار التعاون والتنسيق القائم بين المحافظة ووزارة الصحة.

وشدد المحافظ، على أهمية تكثيف القوافل والحملات النوعية لتشمل جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، بهدف تقديم خدمة طبية متميزة لمواطني الدقهلية، وحرصًا على صحة وحياة المواطنين وسرعة التعامل الفوري مع أية حالات إيجابية، وفقًا للأصول الطبية المتبعة.

من جهته، أكد الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن يتم تنفيذ الحملة لفحص السيدات مجانًا للكشف المبكر عن أورام الثدي، بداية من سن الـ40 عامًا فأكثر، مشيرًا إلى أنه جرى تجهيز وحدة متنقلة لصحه المرأة.

وأوضح مكي، أن توجيهات محافظ الدقهلية تتضمن استمرار الحملة لتغطية أكبر عدد ممكن من السيدات وفقًا لحالات التردد على القافلة .

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