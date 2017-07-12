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كيف تفوق أوائل الثانوية العامة بعدد ساعات قليلة من المذاكرة؟

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مصراوي Masrawy

كيف تفوق أوائل الثانوية العامة بعدد ساعات قليلة من المذاكرة؟

02:17 م الأربعاء 12 يوليو 2017

كيف تفوق أوائل الثانوية العامة بعدد ساعات قليلة من المذاكرة؟

كيف تفوق أوائل الثانوية العامة بعدد ساعات قليلة من


كتب - هشام عواض:

مع ظهور نتائج الثانوية العامة والكشف عن نتائج الأوائل أول سؤال يطرحه البعض هو عدد ساعات المذاكرة اليومية التي أدت إلى التفوق والحصول على درجات مميزة، وجاءت أغلب الإجابات على عكس المتوقع بعض الأوائل لم تتعد ساعات مذاكرتهم الـ4 ساعات فقط يوميًا، فكيف أصبحوا من الأوائل؟.

وللإجابة على السؤال السابق أكد الدكتور طه أبو حسين، أستاذ الصحة النفسية بكلية التربية.

قال الدكتور "أبو حسين"، إن هناك دراسات علمية تقول أن قلة عدد ساعات المذاكرة هو الحل الأمثل وتعطي نتيجة جيدة و تركيز أفضل من المذاكرة لساعات طويلة.

وأضاف "أبو حسين"، إن هناك خطأ كبير يقع فيه الكثير من الطلاب وأولياء الأمور وهو الاهتمام بالنتيجة ومقدار المجموع أكثر من اهتمامهم بتحقيق النجاح في الكلية وجعلها هي الهدف، حيث أن بالنسبة لهم يحددون الكلية بناء على المجموع وليس العكس.

وأكد "أبو حسين" أن الوقت الأمثل للمذاكرة هو 45 دقيقة متواصلة فقط، وعقب ذلك يجب أخذ قسط  من الراحة وتغيير مكان المذاكرة حتى لا يحدث إجهاد للمخ، ولا يجب الإكثار من ساعات المذاكرة ، كما أنه أهم معايير المذاكرة بالشكل الصحي، هو أن يكون الطالب أقل انفعالًا، لأن الانفعال وقلة ساعات النوم يسببان قلة التركيز للطالب، كما تتأثر بذلك الذاكرة العميقة له.

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