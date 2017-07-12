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صفقة «ألفيس» تقرب مدافع باريس سان جيرمان من «البريميرليج»

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صفقة «ألفيس» تقرب مدافع باريس سان جيرمان من «البريميرليج» صفقة «ألفيس» تقرب مدافع باريس سان جيرمان من «البريميرليج»

التحرير

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أفادت تقارير فرنسية، اليوم الأربعاء، بأن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اقترب من التعاقد مع الإيفواري سيرجي أورير، الظهير الأيمن لفريق باريس سان جيرمان، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وأضافت التقارير أن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، يبحث عن ظهير أيمن جديد، ليساعد الإكوادوري أنطونيو فالنسيا، لاعب الشياطين الحمر، وأكدت أن اليونايتد أصبح قريبًا من التعاقد مع أورير، بعد رغبته في خوض تجربة جديدة خارج الفريق الباريسي.

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وأشارت التقارير إلى أن إدارة باريس سان جيرمان أبدت موافقتها على رحيل سيرجي أورير صاحب الـ24 عامًا، بعد اقترابها من التعاقد مع الدولي البرازيلي داني ألفيس، الذي من المتوقع أن يتعاقد مع الفريق بشكل رسمي مساء اليوم الأربعاء.

الجدير بالذكر أن سيرجي أورير، يعد محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة، على رأسهاأندية الدوري الإيطالي يوفنتوس، وميلان، ولكنه يرغب في الانضمام لمانشستر يونايتد.

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