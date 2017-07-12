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برشلونة يسعى لخطف نجم بنفيكا من مانشستر يونايتد

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برشلونة يسعى لخطف نجم بنفيكا من مانشستر يونايتد برشلونة يسعى لخطف نجم بنفيكا من مانشستر يونايتد

التحرير

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ذكرت صحيفة سبورت الإسبانية نقلا عن ريكورد البرتغالية، أن نادي برشلونة قدم عرضًا رسميًا للتعاقد مع نيلسون سيميدو، الظهير الأيمن لنادي بنفيكا، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويسعى إرنيستو فالفيردي، المدير الفني الجديد للنادي الكتالوني، لتعزيز الجبهة اليمنى للبلوجرانا، بعدما قرر مدرب البرسا صرف النظر عن التعاقد مع هيكتور بيليرين من أرسنال الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

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وأضافت الصحيفة أن برشلونة طلب الحصول على خدمات البرتغالي سيميدو بمبلغ 30 مليون يورو مستغلاً رغبة اللاعب في ارتداء قميص البلوجرانا كما أنّه معجب بالمدرب فالفيردي، وأكدت أن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، يرغب أيضًا في ضم اللاعب، ولذلك خصص الشياطين الحمر مبلغ 35 مليون يورو لإقناع سيميدو بالانضمام لمسرح الأحلام.

وأوضحت الصحيفة أن لويس فيليبي فييرا، رئيس نادي بنفيكا، يبحث عن الحصول على أعلى قيمة مالية ممكنة من بيع سيميدو صاحب الـ23 عامًا، علمًا بأن اللاعب لديه عقد  مع بنفيكا يمتد حتى عام 2021، كما لديه شرط جزائي في عقده يبلغ 80 مليون يورو. 

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