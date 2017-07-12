برشلونة يصرف النظر عن التعاقد مع بيليرين

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ذكرت صحيفة سبورت الإسبانية، اليوم الأربعاء، أن إرنستو فالفيردي، المدير الفني الجديد لنادي برشلونة، قرر التخلي عن ضم هيكتور بيليرين، الظهير الأيمن لفريق أرسنال الإنجليزي، وذلك بعد اجتماعه مع جوسيب سيجورا المدير الرياضي، وروبرت فيرنانديز السكرتير الفني، لتحديد خطة الفريق لسوق الانتقالات.

وأشارت الصحيفة إلى أن فالفيردي لا يرى أن بيليرين يمتلك المقومات الفنية والبدنية التي تؤهله لشغل مركز الظهير الأيمن، كما أنه لا يرغب في أن يدفع الفريق الكتالوني 40 مليون يورو لاستعادة لاعبها السابق.

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الجدير بالذكر أن بيليرين انضم لصفوف أرسنال، قادمًا من برشلونة، بصفقة بلغت 500 ألف إسترليني في 2011، وينتهي عقده مع الجانرز في 2023.