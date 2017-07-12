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قابيل: شركة تركية تضخ 100 مليون دولار استثمارات لإنتاج الزجاج في مصر

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قابيل: شركة تركية تضخ 100 مليون دولار استثمارات لإنتاج الزجاج في مصر قابيل: شركة تركية تضخ 100 مليون دولار استثمارات لإنتاج الزجاج في مصر

التحرير

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تضخ إحدى كبرى الشركات التركية المنتجة للزجاج استثمارات جديدة بالسوق المصرية بقيمة تصل الى 100 مليون دولار بعد إتمامها صفقة للإستحواذ على إحدى الشركات المصرية المنتجة للزجاج بمدينة 6 أكتوبر بقيمة بلغت 50 مليون دولار، وفقًا لتصريحات المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة.

ويوفر مشروع الشركة الجديد بالسوق المصرية 1200 فرصة عمل جديدة بعد الانتهاء من التوسعات الجديدة بجانب 650 فرصة عمل حالية بالشركة.

وقال الوزير: إن الشركة تعتزم التصدير لأسواق الولايات المتحدة الامريكية ودول أمريكا اللاتينية والأسواق العربية والإفريقية وأسواق شرق أوروبا مستفيدةً من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بين وهذه الدول.

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جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقده الوزير مع وفد شركة باشا بختشة التركية برئاسة سيميل توكل نائب رئيس مجلس ادارة الشركة.

وتوفر اكتشافات الغاز الجديدة بمنطقة الدلتا والبحر المتوسط توفر كافة احتياجات الصناعة الوطنية من الغاز ومنها صناعة الزجاج وستحقق مصر الاكتفاء الذاتى من الغاز خلال العام المقبل.. وفقا لقابيل.

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التحرير

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