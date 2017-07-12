الثانوية العامة.. الثاني مكرر علمي: «مصر كلها مكنتش بتروح المدرسة»

التحرير

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قال الطالب عماد جمال أبو النصر رضوان، الثاني مكرر، على الثانوية العامة، قسم علمي رياضة، إن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، لم يقم بالاتصال به لتهنئته مثلما كان يحدث مع الأوائل في السنوات السابقة، بينما تلقى اتصالا فقط من وكيل التعليم في الغربية.

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وأكد "رضوان" في تصريحات خاصة لـ"التحرير" أنه كان يرجع إلى الكتاب المدرسي كمرجع أساسي حتى مع استخدام الملخصات، لكنه اعتمد على الدروس الخصوصية، مستطرقا "الجمهورية كلها مكنتش بتروح المدرسة، فاعتمادي كله كان على الدروس مثل كل الطلاب"، وكنت أذاكر بشكل يومي في عدد ساعات غير محدد لكنه في الأغلب لا يتعدى 6 ساعات في اليوم، وأهلي كان لهم الفضل الأكبر في نجاحي وتفوقي بعد الله سبحانه وتعالى.