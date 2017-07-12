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المالية: الشرقية للدخان رفعت أسعار السجائر بقرار منفرد

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المالية: الشرقية للدخان رفعت أسعار السجائر بقرار منفرد المالية: الشرقية للدخان رفعت أسعار السجائر بقرار منفرد

التحرير

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أكدت مصلحة الضرائب المصرية فى بيان لها اليوم "الاربعاء" أن زيادة السجائر التى قررتها الشركة الشرقية للدخان ليس لها علاقة على الاطلاق بأي تعديلات فى قانون الضريبة على القيمة المضافة.

وأضافت المصلحة أن وزارة المالية أكدت سابقاً أن أي تعديل في أسعار الضريبة يتطلب تعديلا تشريعيا وهو الامر الذى لم يحدث.

وأوضح البيان أن الإجراء الذى قامت به الشرقية للدخان تم بقرار منفرد للشركة دون التنسيق مع مصلحة الضرائب فى هذا الشأن على غير ماجري العمل عليه فى السابق.

واشار بيان مصلحة الضرائب بأن قرار زيادة منتجات الشركة من السجائر يرجع للشركة ولايتعلق من قريب او بعيد بأية قوانين ضريبية كما أثير.

وجاء ارتفاع الأسعار كالتالي، بلغ سعر سجائر «كوين سوفت» من 12 إلى 12.50 جنيه، كما ارتفعت أسعار سجائر «كينج سايز» من 10.50 جنيه إلى 11.50 جنيه، وأيضا ارتفاع سعر سجائر «سوبر» من 12.75 إلى 15 جنيها.

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وكانت الشركة قد حققت أرباح في الربع الأول من العام الجاري، بنحو 1.3 مليار جنيه مقابل حوالي مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، أي بارتفاع قدره 24%. 

وتستهدف "ايسترن كومباني" تحقيق صافي أرباح بقيمة 1.35 مليار جنيه في العام المالي الجاري، وتتوقع أرباحاً بقيمة 1.4 مليار جنيه في (2017-2018). 

وتحتكر شركة الشرقية للدخان، تصنيع السجائر في ، حيث أن كل الشركات التي تعمل في مصر تُصنع من خلالها. 

ويبلغ إنتاج الشركة الشرقية نحو 81.7 مليار سيجارة في 2014- 2015، و83.4 مليار سيجارة في الخطة المعتمدة في 2015-2016. 

وتستهدف الشركة إنتاج 84 مليار سيجارة بنهاية العام المالي 2016-2017 مقابل 83.4 مليار سيجارة العام المالي الماضي 2015-2016

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التحرير

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