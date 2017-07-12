برنامج لتشغيل الشباب يوفر مليون فرصة عمل خلال 3 سنوات

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التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بعدد من الشركاء فى التنمية لمناقشة البرنامج الجديد لتشغيل الشباب فى مصر بحضور بيتر فان غوي، مدير منظمة العمل الدولية، والسفير بول جارنيه، سفير سويسرا لدى القاهرة، وممثلين عن كل من البنك الدولى وبنك التنمية الافريقي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والوكالة اليابانية للتعاون الدولى "جايكا" وسفارات كندا واستراليا وهولندا، حيث يهدف البرنامج إلى تشغيل مليون شاب خلال الـ3 سنوات المقبلة فى القطاع الخاص.

وقال بيتر فان غوي، مدير منظمة العمل الدولية في مصر:‎" هذا البرنامج قريب إلى قلبي؛ فهو ليس مشروعًا أو برنامجًا عاديًا حيث يكمن الهدف الرئيسي منه في الوصول إلى نطاق واسع من الشباب من خلال تأمين فرص عمل مستدامة بالقطاع الخاص لنحو مليون شاب في السنوات الثلاث المقبلة".

‎ويهدف برنامج" تشغيل الشباب في مصر" إلى توظيف 600 الف شاب فى القطاعات الاقتصادية الرئيسية وتوفير 200 الف فرصة عمل من قبل الشباب رواد الأعمال، و200 الف فرصة عمل مستدامة فى المناطق الفقيرة، بما يتماشى تماما مع رؤية مصر 2030 وضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة المصرية من أجل تشغيل الشباب".. وفقا لغوى .

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وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى سحر نصر، إن الوزارة هدفها توفير وظائف لائقة للشباب من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج في مجال التدريب من أجل التشغيل، وزيادة الإنتاجية وتعزيز الابتكار، مؤكدة أن هناك التزاما قويًا من الحكومة بتوفير فرص عمل للشباب من خلال تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وتراجع معدل البطالة في مصر إلى 12 % في الربع الأول من هذا العام مقابل 12.7 في % خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.