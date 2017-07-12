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وزير التعليم : صححنا أوراق الثانوية فى ثُلث الوقت مقارنة بالأعوام السابقة

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وزير التعليم : صححنا أوراق الثانوية فى ثُلث الوقت مقارنة بالأعوام السابقة وزير التعليم : صححنا أوراق الثانوية فى ثُلث الوقت مقارنة بالأعوام السابقة

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قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، إن التكامل المؤسسي لكافة أجهزة الدولة كان سببًا رئيسيًا في نجاح منظومة امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، وذلك نتيجة الجهود المثمرة بدءًا من وزير التربية والتعليم السابق الدكتور الهلالي الشربيني، وجهود جهات الدولة من القوات المسلحة، ووزارة الداخلية وكافة مديريات التعليم.

وأوضح أن إحصاءات الثانوية العامة فيما يتعلق بمنظومة الامتحانات والتصحيح بلغت كفاءتها 99.9% من حيث السلاسة ومنع التسريب الذي بلغت نسبته صفر وحالات الغش التي لا تذكر، حيث تم رصد 2000 حالة فقط من بين 585 الف طالب.

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وأضاف أن منظومة امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية ساهمت في سهولة التصحيح الذي بلغ ثلث الوقت عن الأعوام السابقة، وبالتالي نتوقع قلة التظلمات، وكذا تم الغاء ما كان يعرف بنسب النجاح الأكثر من 100%، إضافة إلى دقة رصد الدرجات وحصول الطالب على كافة حقوقه.

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