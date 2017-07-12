​«أين روح القانون؟».. الأقصر هدمت مشروعًا عمره 50 عامًا بدلا من تقنينه

التحرير

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قطعة أرض صغيرة لا تتعدى مساحتها 18 مترًا، وضع أحد الأشخاص يده عليها منذ 50 عامًا، جعلها مكانًا لكسب قوته اليومي، باستغلالها مطعمًا للمأكولات الشعبية، وتسلمها من بعد وفاته نجله الذي صار ربًا لأسرة مكونة من 14 فردًا، وأنشأ عليها مشروعًا لصناعة الكنافة الآلي والقطايف، فأصبحت مصدر رزقهم جميعًا طوال تلك الأعوام، حتى قامت بلدوزرات مجلس مدينة الأقصر بهدم المبنى فوق معداتهم، دون النظر إلى تنفيذ روح القانون واعطائهم الفرصة لإخراج ممتلكاتهم، وتسببت في تشريد تلك الأسرة التي ليس لديها مصدر دخل سوى من هذا المشروع الذي أصبح تحت أطلال المبنى.

يقول رجب النوبي رب الأسرة لـ«التحرير»، إن والده كان يضع يده على قطعة أرض صغيرة منذ أكثر من 50 عامًا، بشارع معبد الكرنك داخل مدينة الأقصر، وكان يقوم بدفع ضريبة لهذا المكان الذي أقام عليه كشك صغير لبيع مأكولات شعبية، وورثه عنه، حيث استبدل النشاط بصناعة الكنافة الآلي بعد وفاة والده.

وأضاف، أعمل في هذا المجال أنا و أبنائي ولا نعرف عمل غير صناعة الكنافة، مما دعنا إلى ادخار مصروفاتنا وتكبير المشروع وشراء ثلاث ماكينات تبلغ قيمتهم أكثر من 100 ألف جنيه، لنستطيع الإنفاق على أسرتنا المكونة 14 فردًا بينهم 8 أبناء و3 أحفاد.

وتابع، صدرت لنا قرارات إزالة في عهد المحافظ الأسبق سمير فرج، وتم الطعن عليها في المحكمة، وأوقفت، وعلى إثر ذلك تم هدم العديد من المباني حولنا، ومدرسة حكومية، دون أن يقترب منا أحد، وفي شهر إبريل الماضي صدر لنا قرار جديد، وطعنا فيه مرة أخرى، وصدر أيضًا قرار من المحكمة بوقف التنفيذ، لكن هذه المرة فاجئنا مجلس المدينة بإزالة المبنى دون إنذار أو السماح لنا بإخراج المعدات، وخربوا بيتنا.

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ويوضح هاشم رجب، "نحن أسرة مصدر دخلها الوحيد من ذلك المشروع الصغير، وحتى إن كنا نخالف القانون وليس لنا حق في امتلاك الأرض، أين هي روح القانون في أمهالنا فرصة لإخراج معداتنا التي نقتات منها، لأننا لا نمتلك غيره، وليس لدينا وظائف".

وتساءل: "بعد اللي حصل ده وهدم المبنى فوق المعدات هناكل ونصرف على عيالنا من فين؟"، قائلًا "اللي حصل ده خراب ديار".

ولفتت الزوجة مديحة سيد، إلى أن هذا المشروع الذي كان مصدر دخلهم الوحيد أصبح تحت أطلال المبنى بعد هدمه، مشيرًا إلى عدم امتلاكهم أموالًا لإنشاء مشروع آخر، أو إعادته كما كان سابقًا في أماكن أخرى، قائلة "الحكومة خربت بيتنا، هناكل من فين، نسرق ولا ننهب علشان نعرف نتعايش".

وأشارت الابنة فاطمة رجب، إلى أنها وشقيقتها قارب سنهما الزواج، وبعد هدم المشروع الخاص بهم لن يستطيع الأب التكلف بتجهزيهما، بالإضافة إلى عدم إمكانيته الإنفاق على الأسرة، مؤكدة أن ما حدث معهم لا يرضي الله، وأن الحكومة لا تقف مع الفقراء في مساعدتهم، بل بالعكس تقف دائمًا ضدهم.

وأكد محمود جمعة محامي، أن قرار الإزالة الذي صدر مخالفًا للقانون وأساء استعمال السلطة لعدم إعلان ذي الشأن بالطريق الإداري، بالإضافة إلى وبطلان الإجراءات، ولافتًا إلى أن المحكمة اوقفت التنفيذ لحين الفصل فيه، ومشيًرا إلى أنه بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية وضم محضر الإزالة وما تسببت فيه من خسائر لقرار الوقف ومقاضاة مجلس المدينة.

ومن جانبه أشار محافظ الأقصر محمد بدر، إلى أن هذا المبنى متواجد على أملاك شرطة السياحة، وصدر له قرار إزالة وتم إعلان المتعدي عليه عدة مرات، مؤكدًا أنه لا تهاون في تنفيذ قرارات من شأنها استرداد أراضي الدولة.