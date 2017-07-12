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سعد الجمال: هزيمة «داعش» أثلجت صدورنا وتلاحم الشعب العراقي السبب

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سعد الجمال: هزيمة «داعش» أثلجت صدورنا وتلاحم الشعب العراقي السبب سعد الجمال: هزيمة «داعش» أثلجت صدورنا وتلاحم الشعب العراقي السبب

التحرير

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أشاد اللواء سعد الجمال، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بالانتصار الذي حققته قوات الجيش العراقي على تنظيم داعش الإرهابى وطرده من مدينة الموصل، مشيرًا إلى أن ذلك الانتصار جاء بدعم كامل من كل أطياف الشعب العراقي الذي أصر على تحرير الأراضي العراقية الطاهرة من قبضة الإرهابيين، ولم يستغرق الأمر 10 سنوات كما قدرت القوى الغربية.

وتابع: "بقدر ما عانت العراق وشعبها الشقيق من ويلات ومنذ الغزو الأمريكي الغاشم، الذي زرع بذور الإرهاب والفتنة إلى تنظيمات الإرهاب التي تمددت وتفشت واحتلت أجزاء من الأراضي العراقية ودنستها بجرائمها وعلى رأس التنظيم الشيطاني داعش وبقدر ما عاني أخوتنا العراقيين من سفك الدماء وتفجيرات عشوائية وهدم للبنية التحتية والتراث بقدر ذلك كله بقدر ما أثلج صدورنا وصدور كل المصريين وهز وجداننا الفرح والغبطة، من تحقيق الانتصار على داعش في الموصل".

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وأضاف الجمال، في تصريح له اليوم الأربعاء، أن توحد صفوف وتلاحم إرادة الشعب العراقى لعبا دورًا مهمًا وذلك كما أمر الله تعالى المؤمنين بأن يقاتلوا في سبيله كأنهم بنيان مرصوص.

واستطرد: "وكما قال رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام لقد عدتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر ألا وهو استمرار الاصطفاف والتوحد وأن العراق ومصلحته العليا فوق كل المصالح الضيقة والشخصية سواء كانت حزبية أو عرقية أو غيرها لمواصلة المسيرة من أجل اقتلاع جذور الإرهاب على أرض العراق واستكمال الحوار الوطني لكي يعود العراق قويًا موحدًا ورافدًا عظيمًا من روافد الأمة العربية وشريكًا فاعلًا في حماية الأمن القومي العربي".

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التحرير

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