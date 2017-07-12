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البورصة تهبط في منتصف جلسات اليوم بعد مكاسب صباحية

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البورصة تهبط في منتصف جلسات اليوم بعد مكاسب صباحية البورصة تهبط في منتصف جلسات اليوم بعد مكاسب صباحية

التحرير

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اتجهت مؤشرات البورصة المصرية إلى الهبوط في منتصف جلسة اليوم بعدما كانت استهلت الجلسات على أرباح صباحية، ووصل رأس المال السوقي للاسهم المقيدة بالبورصة المصرية إلى مستوى في منتصف تعاملات اليوم 711.121 مليار جنيه، وذلك بضغط من مبيعات المستثمرين المصريين والعرب.

وعلى صعيد المؤشرات انخفض مؤشر السوق الرئيسي egx30 بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 13673 نقطة، وانخفض مؤشرegx70  بنسبة 0.37%  ليغلق عند مستوى 687 نقطة .

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وبلغت قيم التداولات 427 مليون جنيه، عبر التداول على 242 مليون سهم، من خلال تنفيذ 11 ألف صفقة.

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التحرير

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