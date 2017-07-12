محافظ أسيوط يهنئ طالب ديروط الحاصل على المركز السابع مكرر

أسيوط - أسامة صديق:

هنأ المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، الطالب يوسف عادل فهيم سليمان، ابن محافظة أسيوط، الطالب بمدرسة أحمد قرشي الثانوية بنين بمركز ديروط، من أوائل الثانوية العامة علمي علوم على مستوى الجمهورية لهذا العام ، والحاصل على المركز السابع مكرر بمجموع 409 درجة.

واجرى المحافظ، اتصالا هاتفيًا بالطالب، ونقل إليهم سعادته بصعود ابن من أبناء المحافظة لمنصة الأوائل.

وقال إن التفوق يأتي نتاج جهد للطالب ولأسرته وللعاملين في مديرية التربية والتعليم، معربًا عن فخره بما يقدمه أبناء أسيوط من تفوق وتميز في كافة المجالات.

وأكد المهندس ياسر الدسوقي، أنه سيتم التنسيق مع مديرية التربية والتعليم لتكريم الطالب يوسف عادل والطلاب المتفوقين من أبناء المحافظة في أقرب وقت، لما حققوه من نجاح وتفوق، وأعرب عن خالص أمنياته باستمرار التفوق والازدهار.