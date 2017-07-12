ترامب: داعش وعصابة MS-13 إلى زوال

مصراوي Masrawy

كتبت- رنا أسامة:

كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريدة قبل قليل، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال فيها إن "داعش في حالة فرار، وسيتم محوه من سوريا والعراق قريبًا".

وتابع: "75% من المعابر الحدودية غير القانونية إلى زوال، وكذلك عصابة MS-13 سيئة السمعة"، في إشارة إلى أخطر العصابات الوحشية في أمريكا، والتي يبلغ عدد أعضائها أكثر من 6 آلاف عضو في 46 ولاية أمريكية.

ويُعرف أعضاؤها من رسومات الوشم على وجوههم وأجسادهم وإشارات أيديهم. ومن أشكال العقوبات التي يستخدمونها ضد الآخرين بتر الأطراف والقتل.



وغرّد ترامب، أمس الثلاثاء، قائلًا: "انتصارات كُبرى ضد داعش"، تعليقًا على إعلان الحكومة العراقية النصر على التنظيم في الموصل، ثاني كبريات المدن العراقية، وأنباء عن مقتل زعيم التنظيم أبوبكر البغدادي.

وكان العراق أعلن رسميًا تحرير الموصل، من قبضة تنظيم داعش، الإثنين.

وجاء إعلان النصر من قِبل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، من داخل مقر عمليات تابع لقوات مكافحة الإرهاب، حسبما أعلن مكتب رئيس الوزراء.

وأعرب ترامب عن ترحيبه بـ"انتصار" القوات العراقية على تنظيم داعش في الموصل، مؤكدا أنه مؤشر على أن "أيام التنظيم في العراق وسوريا باتت معدودة".

وقال إن "قوات الأمن العراقية المدعومة من الولايات المتحدة والتحالف الكبير حررت مدينة الموصل من كابوس طويل عاشته تحت حكم داعش"، في تغريدة على تويتر.

وتابع: "نهنئ رئيس الوزراء العبادي وقوات الأمن العراقية والعراقيين على انتصارهم على الإرهابيين أعداء كل الشعوب المتحضرة".

وأكّد ترامب أنه تم تحقيق "تقدم هائل" ضد داعش خلال "الأشهر الستة الماضية أكثر من السنوات التي أصبح فيها داعش تهديدا كبيرا".

بالتوازي مع ذلك، تواردت أنباء، الثلاثاء، تُفيد بمقتل زعيم تنظيم داعش أبوبكر البغدادي، انطلقت من قناة "السومرية نيوز" العراقية على موقعها الإلكتروني.

ونقل موقع السومرية نيوز عن مصدر محلي في محافظة نينوى، قوله إن تنظيم داعش أعلن في بيان مقتضب جدًا عن مقتل زعيمه أبو بكر البغدادي وتحدث عن قرب إعلان اسم "خليفته الجديد".

وقال إن التنظيم دعا مسلحيه إلى مواصلة ما سماه "الثبات في المعاقل". وأفاد المصدر لـ"السومرية نيوز"، بأن داعش نشر بيانا مقتضبا جدا عبر ماكنته الإعلامية في مركز قضاء تلعفر، غرب الموصل، يؤكد مقتل زعيمه البغدادي دون تحديد أي تفاصيل أخرى".

وأضاف أن "الإعلان كان متوقعًا بعد رفع حظر الحديث العلني عن مقتل البغدادي في القضاء قبل يومين."

كما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره في لندن، أن لديه معلومات حول وفاة البغدادي.

فيما لم ترد أنباء على أي من المنصات التي يستخدمها داعش، على رأسها وكالة أعماق، الذراع الإعلامي للتنظيم.