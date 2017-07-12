"سكن مصر".. مساحات ١١٠م٢ وعمارات بسياج شجري

كتبت- ندى الخولي:

بمساحات إجمالية ١١٠ م٢ وتشطيب متميز، في ٦ مدن عمرانية جديدة ليس من ضمنها الشيخ زايد والشروق؛ تعلن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال أيام قليلة، تفاصيل مشروع "سكن مصر"، وهو بند استحدثته الوزارة مؤخرًا، بمساحات جديدة وأنظمة سداد وشروط مختلفة.

وعلم "مصراوي" أن المشروع الجديد، سيحيطه "سياج شجري" بجميع العمارات، وسيحتوي على "محال تجارية تلبي كافة احتياجات ومتطلبات المواطنين الأساسية".

يشار إلى أن "سكن مصر" يبلغ مقدم الحجز فيه 25 ألف جنيه -وفق ما أعلنته مصادر من داخل هيئة المجتمعات العمرانية-، بالتقسيط على 5 سنوات بدون فوائد مباشرة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية، أو من خلال مبادرة البنك المركزي لوحدات تمويل عقاري حتى 15 سنة.

وستكون كراسة الشروط والمواصفات للوحدات المتاحة لـ"سكن مصر"، متوفرة بفروع بنك التعمير والإسكان، نظير سداد 200 جنيه، اعتبارًا من الأحد 20 أغسطس المقبل، في الفترة من الساعة 3 عصرا حتى السادسة مساءً.

وتشمل كراسة الشروط، مواقع العمارات والوحدات والنماذج والمساحات وأسعار الوحدات وأسلوب السداد بكل مدينة وشروط وأسلوب الحجز، ويتم التخصيص بأسبقية الحجز للحاجزين الذين تنطبق عليهم الشروط. وتقدم استمارة الحجز الواردة بكراسة الشروط والمواصفات، وسداد مقدم الحجز، لدى جميع فروع بنك التعمير والإسكان، خلال المدة من 3 سبتمبر المقبل إلى 24 من نفس الشهر، في الفترة من الساعة 3 عصرًا حتى السادسة مساءً.

أما عن فلسفة الوزارة في استحداث بند جديد في مشاريع الإسكان التي تقدمها بجانب الاسكان الاجتماعي والمتوسط وللعاملين في الخارج؛ قال هاني يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان، لمصراوي، إن الوزارة حريصة على تلبية احتياجات كافة الشرائح المجتمعية، مشيرًا إلى أن "سكن مصر"، يمثل رافدًا جديدًا في مشاريع الإسكان، بمساحات أكبر من الإسكان الاجتماعي، وتشطيبات أكثر تميزًا، وبدون الحاجة لأوراق ومستندات للحجز، سوى ألا يكون المتقدم قد حصل من قبل على وحدة في أي من أنظمة الوزارة.

وقال يونس: "الإسكان الاجتماعي يراعي الأقل دخلًا من خلال الوحدات المطروحة بنظام الإيجار، وكذلك يراعي الشباب وذوي الدخول المنخفضة"، وأضاف: "الإسكان المتوسط كان يستهدف فئات وشرائح مجتمعية مختلفة، تراعي الأسر والمواطنين ذوي الدخول المتوسطة".

وتابع: "طرحت الوزارة الإسكان المتميز، كما طرحت من قبل وحدات للشريحة الأعلى دخلًا في مدينتي والرحاب"، مشيرًا إلى أن الوزارة تطبق نفس الفلسة في الأراضي وليس الوحدات السكنية فقط.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الإسكان، تطرح تيسيرات في السداد لـ"سكن مصر"، سبق أن تم تطبيقه مرة واحدة في مشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، وهو يتيح التقسيط المباشر بدون فوائد مع هيئة المجتمعات العمرانية، للفترات الزمنية القصيرة والتي تصل لخمسة أعوام فقط، أو التقسيط على أكثر من 5 سنوات، من خلال مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري.