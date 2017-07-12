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الأرصاد تحذر من طقس يومي الجمعة والسبت القادمين

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مصراوي Masrawy

الأرصاد تحذر من طقس يومي الجمعة والسبت القادمين

01:36 م الأربعاء 12 يوليو 2017

الأرصاد تحذر من طقس يومي الجمعة والسبت القادمين

كتبت- مادي غيث:

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن ستتعرض لدرجات حرارة أعلى من المعدلات المناخية لهذا الوقت من العام، بنسب تتراوح من 3 إلى 5 درجات لتسجل أعلى قيم لها يومي الجمعة والسبت القادمين، حيث يسود طقس حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا، ويصاحب ذلك ارتفاع في الرطوبة النسبية على السواحل الشمالية والوجة البحري والقاهرة ومدن القناة بقيم تتراوح من 85% إلى 95%، ما يزيد الاحساس بشدة حرارة الطقس.

ونصح عبد العال المواطنين في- بيان له- اليوم الأربعاء، بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة خاصةً مابين وقتي الظهر والعصر، مع مداومة شرب المياه على فترات قصيرة وتجنب الجلوس في الاماكن سيئة التهوية، خاصةً لأصحاب الأمراض التنفسية والأطفال وكبار السن، وذلك لإرتفاع نسبة الرطوبة.

وحذر رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين، من انخفاض الرؤية الأفقية في الصباح الباكر، بسبب الشبورة المائية والشوائب العالقة، وذلك خلال ساعات النهار على الطرق، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، وذلك يوم الخميس القادم، ما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.

أما عن درجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال هذه الفترة:
السواحل الشمالية من 32 إلى 34 درجة مئوية
محافظات الوجة البحري والقاهرة من 38 إلى 40 درجة مئوية
محافظات شمال الصعيد من 39 إلى 41 درجة مئوية
محافظات جنوب الصعيد من 43 إلى 45 درجة مئوية

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