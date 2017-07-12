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محافظ الدقهلية: تحصين 9847 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

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مصراوي Masrawy

محافظ الدقهلية: تحصين 9847 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

01:31 م الأربعاء 12 يوليو 2017

محافظ الدقهلية: تحصين 9847 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

الدقهلية - رامي القناوي:
أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، استمرار حملات التحصين الوقائي ضد مرض الحمى القلاعية بمختلف وحدات ومراكز المحافظة.

وقال محافظ الدقهلية في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، "أنه جرى تحصين 9847 رأس ماشية خلال يوم واحد فقط، مشيرًا إلى أن أعمال الحملة بدأت مباشرة عملها بقرى مراكز منية النصر والسنبلاوين وميت سلسيل وبلقاس ودكرنس وميت غمر والمطرية وشربين ونبروه وطلخا وأجا والمنزلة والجمالية وتمى الأمديد ومركز وبندر المنصورة ومدينة جمصة".

وأكد المحافظ، على ضرورة المتابعة المستمرة لمزارع الدواجن وإعطاء التطعيمات والتحصينات اللازمة للماشية ومختلف أنواع مزارع الثروة الحيوانية لمكافحة أي أمراض قد تؤثر عليها أو على صحة المواطنين .

وشدد الشعراوي، على ضرورة استمرار مراقبة المزارع وأماكن تجمع الماشية ومتابعة وجود أي حالات اشتباه، والتعامل الفوري معها للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.
جدير بالذكر، أن مديرية الطب البيطري تتابع وتراقب أسواق الماشية وتطهيرها، بالتنسيق مع الإدارات البيطرية والوحدات المحلية، كما تقوم لجان الإرشاد بعقد ندوات التوعية لأصحاب المزارع والمربين بأهمية التحصينات والتعريف بمختلف الأمراض الوبائية.

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