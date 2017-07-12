وزير الإعلام البحريني: الجزيرة والقنوات المملوكة لإيران تسعى بشكل ممنهج لترويج الأكاذيب

القاهرة - (أ ش أ):

قال الدكتور علي بن محمد الرميحي وزير شئون الإعلام بمملكة البحرين رئيس الدورة العادية السابقة السابعة والأربعين لمجلس وزراء الإعلام العرب إن هناك قنوات مشبوهة تنحاز لمنظمات إرهابية.

وانتقد الوزير البحريني ، في كلمته في افتتاح الدورة الـ48 لمجلس وزراء الإعلام العرب قبل تسليمه رئاسة المجلس لنظيره التونسي، قناة الجزيرة القطرية وقنوات الفتنة المملوكة لإيران التي تسعى بشكل ممنهج لاستهداف الأمن والاستقرار وترويج الشائعات والأكاذيب.

وقال"الرميحي": إننا من نؤكد أن خلط الأوراق لن يحمي الأمن القومي العربي الذي يتطلب منا الوقوف بحزم، وليس هناك حرية مطلقة حتى في الغرب الذي يجده البعض مثالا".

وأضاف:أن الجزيرة القطرية لم تلتزم بأي أخلاقيات العمل الإعلامي وبدأت في التطاول على الجميع بلا استثناء ، إلا ملاكها وتقوم بالترويج للإرهاب ورموزه في مناسبات عديدة وهذا يتعارض مع صحيح الدين وتتاجر بمشاهدة البسطاء .

وقال الرميحي إن هذه القنوات هي أذرع إعلامية للجماعات الإرهابية وتساءل :"أي حرية تعبير لدى هذه القنوات التي تنتج أعمالا تسئ إلى الأمة العربية وتستهين بجميع الدول العربية والجامعة العربية والجيوش العربية ؟ أي حرية التي تمس الجيش المصري الذي كان له الشرف في الدفاع عن الأمة العربية؟.

وأضاف الرميحي:" أي حرية التي تستهدف قبلة المسلمين المملكة العربية السعودية ، كلنا نعرف أن من يستهدف السعودية يستهدف عروبتنا وإسلامنا".

وتابع قائلا:" أي حرية التي تستهدف الإمارات بتجربتها الاقتصادية العظيمة ودورها الكبير في خدمة قضايا الأمة العربية والإسلامية ".

ووجه محمد الرميحي وزير شئون الإعلام بمملكة البحرين الشكر والتقدير لمصر وللأمانة العامة للجامعة العرببة على تنظيم هذا الاجتماع.