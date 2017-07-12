السابع مكرر لـ"مصراوي": أتمنى الالتحاق بكلية الطب لمعالجة الفقراء

سوهاج - عمار عبد الواحد:

طالب ماريو أمجد فؤاد نصيف، الحاصل على المركز السابع "مكرر"، شعبة علمي علوم، بمجموع 409 درجات، بمدرسة الشهيد الحسيني أبو ضيف الثانوية بنين التابعة لمركز طما شمال محافظة سوهاج، الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاجتماع بأوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، والاستماع لمقترحاتهم بشأن تطوير التعليم، والنهوض به.

وأضاف أن أوائل الثانوية العامة عقولهم ممتلئة بالأفكار والمقترحات التي ستخدم البلاد، خاصة أن غالبيتهم مهتم بالحث العلمي والتنقيب فيما وراء الحدث، مشيرًا إلى أنه من حق رئيس الجمهورية الجلوس مع أوائل الثانوية العامة باعتبارهم الأوائل على زملائهم في الشهادة الثانوية.

وتمنى "ماريو"، الالتحاق بكلية الطب لخدمة ومعالجة الفقراء من المرضي الذين لا يستطيعون جلب العلاج، خاصة بعد غلاء الأسعار، أو الالتحاق بجامعة زويل وتحديدًا تخصص علوم الطب أو الفيزياء.