وزير الصحة: الموافقة على قرار إعادة تنظيم الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية

كتب- محمد غايات:

قال الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، اليوم الاربعاء، إن اجتماع مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء، وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية لإعادة تنظيم الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

وأضاف وزير الصحة في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية تضم 24 مستشفى داخل وزارة الصحة، والعاملين فيها لديهم درجات الدكتوراة ولهم ألقاب علمية، ومنها استشاري واستشاري زميل، وتم تعديلها الى استشاري تعليمي واستشاري مساعد تعليمي وزميل مساعد.

وأضاف الوزير أن القرار حقق ربطا بين المستشفيات التعليمية ومستشفيات وزارة الصحة، مشيرا إلى أنه تم ربط بنود القانون رقم 49 المتعلق بتنظيم عمل الجامعات مع اللائحة المنظمة للمستشفيات التعليمية.

وقال إن الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية أصبح لديها الصفة الشرعية للعمل وتغطية جميع البنود داخل المستشفيات للمشاركة في المنظومة التعليمية التابعة لمستشفيات وزارة الصحة.

وأشار وزير الصحة إلى إن هناك مبدأ عام، وهو أن كل ما يتعلق بالمستشفيات يتبع القطاع الصحي وخاصة فيما يتعلق بحق الرقابة والمتابعة، وان ما يتعلق بالمستشفيات التعليمية أصبح له صفة تعليمية ولكن داخل منظومة وزارة الصحة.

وقال وزير الصحة إنه فيما يتعلق بنقابة الأطباء فان هناك فرقا بين العمل الرقابي والأداء التنفيذي للدولة.

وحول الزيارة الأخيرة للبنان، قال الدكتور احمد عماد الدين، إنها كانت بهدف لتشجيع تصدير الدواء المتبادل بين الدولتين، واصفا السوق اللبناني بالواعد، خاصة وأن مصر تصدر ما قيمته خمسة ملايين دولار للبنان من أجمالي 57 مليون دولار قيمة صادرات مصر من الأدوية، موضحا أنه سيعرض على رئيس الوزراء بروتوكول التعاون الذي سيتم بين مصر ولبنان خلال الأيام المقبلة في مجال الدواء.