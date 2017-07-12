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أردوغان: سنرفع الطوارئ عندما تنتهي الحاجة لها

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مصراوي Masrawy

أردوغان: سنرفع الطوارئ عندما تنتهي الحاجة لها

01:14 م الأربعاء 12 يوليو 2017

أردوغان: سنرفع الطوارئ عندما تنتهي الحاجة لها

اسطنبول (د ب أ)
صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء بأنه سيتم رفع حالة الطوارئ عندما تنتهي الحاجة لها.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء عنه القول إنه من الممكن أن يتم رفعها في "المستقبل القريب".

وأشار إلى أن حالة الطوارئ التي تم فرضها بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة التي وقعت قبل نحو عام "محصورة بمكافحة الإرهاب فقط، ولم يتأثر المواطنون الأتراك والمستثمرون الأجانب بها".

وتمنح حالة الطوارئ صلاحيات واسعة وتتيح لها الحكم بالمراسيم.

وفي ظل حالة الطوارئ تم تسريح أكثر من مئة ألف شخص من الوظائف العامة، وجرى اعتقال أكثر من 50 ألف شخص في إطار الحملة المستمرة على المعارضين السياسيين والمشتبه في دعمهم للمحاولة الانقلابية.

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