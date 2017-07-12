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اجتماع كوري جنوي-ياباني لبحث تدابير ضد كوريا الشمالية

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مصراوي Masrawy

اجتماع كوري جنوي-ياباني لبحث تدابير ضد

01:09 م الأربعاء 12 يوليه 2017

اجتماع كوري جنوي-ياباني لبحث تدابير ضد كوريا الشمالية

زعيم كوريا الشمالية

سول (د ب أ)

عقدت السلطات الدفاعية الكورية الجنوبية والامريكية واليابانية اجتماعا عبر دائرة تلفزيونية مغلقة ( كونفرانس) اليوم الاربعاء، حيث تبادلت المعلومات بشأن صاروخ "المريخ-14" الذي أطلقته كوريا الشمالية في الرابع من يوليو الجاري وبحثت اتخاذ تدابير ضد إطلاق بيونج يانج لصواريخ، طبقا لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للانباء اليوم الاربعاء.

وطبقا لوزارة الدفاع الكورية الجنوبية، شارك في هذا الاجتماع القائم بأعمال رئيس مكتب السياسة بالوزارة، جانج كيونج-سو والقائم بأعمال مساعد وزير الدفاع الامريكي لشؤون أمن آسيا والمحيط الهادي ديفيد هيلفي والمدير العام لسياسة الدفاع الياباني، ساتوشي مايدا.

وانتقد ممثلو الدول الثلاث بشدة إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي عابر للقارات، قائلين إن ذلك يمثل انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الامن الدولي التابع للامم المتحدة.

وأكدوا على أن برنامج كوريا الشمالية لتطوير صواريخ باليستية وأسلحة نووية يشكل تهديدا خطيرا ضد السلام والاستقرار في منطقة شمال شرق آسيا والعالم بأسره.

وجددوا التأكيد على أهمية التعاون بين الدول الثلاث من أجل المواجهة المشتركة لتهديدات كوريا الشمالية ونزع أسلحتها النووية بطريقة كاملة وقابلة للتحقق منها ولا رجعة فيها.

واتفقوا على تعزيز التعاون في فرض أقوى العقوبات على كوريا الشمالية لكي تكف عن استفزازاتها وتهديداتها وتعود إلى طاولة الحوار.

كما اتفقوا على تكثيف التعاون بين جيوش الدول الثلاث لمواجهة تهديدات كوريا الشمالية بشكل فعال، حسب يونهاب.

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