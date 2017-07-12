تشيلسي يرصد 65 مليون إسترليني لضم أوباميانج

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كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن استعداد نادي تشيلسي التقدم بعرض لضم مهاجم بروسيا دورتموند بير أوباميانج مقابل 65 مليون جنيه إسترليني.

ونجح اللاعب الجابوني في تسجيل 120 هدفًا في 189 مباراة خاضها بقميص بروسيا دورتموند في جميع المسابقات، ليصبح محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية.

ولا يزال مدرب تشيلسي أنطونيو كونتي يضع التعاقد مع مهاجم ريال مدريد ألفارو موراتا على رأس أولوياته لخلافة دييجو كوستا المنتظر رحيله إلى أتلتيكو مدريد.

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وأعرب تشيلسي عن استعداده لدفع 62 مليون جنيه إسترليني لضم موراتا، إلا أن المهاجم الإسباني سافر مع ريال مدريد إلى لوس أنجلوس للبدء في الفترة الإعدادية للموسم الجديد.

ويسيطر الإحباط على كونتي الذي لا يرغب في بدء الموسم الجديد دون التعاقد مع صفقات جديدة، حيث لم يتعاقد إلا مع المدافع أنطونيو روديجير مقابل 34 مليون إسترليني والحارس كيلي كابيرو.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن تشيلسي بدأ في التفكير في الخيار الثاني المتمثل في اللاعب الجابوني البالغ من العمر 28 عامًا، إلى جانب التفكير في التعاقد مع مهاجم تورينو أندريا بيلوتي البالغ من العمر 23 عامًا مقابل 85 مليون جنيه إسترليني.