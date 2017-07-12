نادال يتصدر أبرز مفاجآت بطولة ويمبلدون

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اشتعلت منافسات بطولة ويمبلدون للتنس، ثالث بطولات الجراند سلام، والتي يبلغ مجموع جوائزها 31 مليون جنيه إسترليني.

وتحطمت آمال نادال، بطل فرنسا المفتوحة للتنس، في نيل ثالث ألقابه فى بطولة ويمبلدون، بخسارته أمام جيل مولر لاعب لوكسمبورج، في الدور الرابع للبطولة.

وقاتل اللاعب البالغ من العمر 31 عاما، بعد خسارته لأول مجموعتين على الملعب رقم واحد، وأنقذ أربع نقاط لحسم المباراة في المجموعة الخامسة التي دامت 135 دقيقة، وأرسل فيها تسع مرات بنجاح ليبقى في أجواء المباراة.

ولكن فى المرة العاشرة وفى ظل دهشة وذهول الآلاف من المشجعين الذين تابعوا تلك الإثارة، سقط نادال تحت الضغط القاسى الذى مارسه عليه مولر الملهم.

وقادت ضربة أمامية غير متقنة مولر، لنيل نقطتين لحسم المباراة فى الشوط 28 من المجموعة الفاصلة، وهو ما تحقق بعد أن سدد نادال المرهق إلى خارج الملعب.

وسيواجه مولر المصنف 16، والذى أطلق 30 إرسالا ساحقا و95 ضربة حاسمة، الكرواتى مارين شيليتش فى دور الثمانية.

نيشيكوري يغادر

تأهل الاسباني روبرتو باوتيستا أجوت، إلى الدور الرابع، بفوز صادم على الياباني كي نيشيكوري المصنف التاسع.

وبدا باوتيستا أجوت (29 عاما) قويا للغاية أمام نيشيكوري الذي افتقر للحماس ليفوز اللاعب الاسباني 6-4 و7-6 و3-6 و6-3.

ودفع نيشيكوري ثمن الفشل في استغلال فرص كسر الإرسال في المجموعة الأولى، خاصة عندما كانت النتيجة 4-4 وأنقذ باوتيستا أجوت إحدى هذه الفرص بضربة أمامية قوية.

وكسر باوتيستا أجوت الإرسال في الشوط التالي ليحسم المجموعة الأولى.

وتكرر نفس السيناريو في المجموعة الثانية، عندما لم يستغل نيشيكوري، أيا من الفرص الخمس لكسر الإرسال قبل أن يخسر المجموعة في الشوط الفاصل.

وكافح نيشيكوري، الذي لا يتألق عادة على الملاعب العشبية، ليحسم المجموعة الثالثة لكن باوتيستا أجوت حقق الانتصار في النهاية ليتأهل لدور 16 لملاقاة الكرواتي مارين شيليتش.

فوزنياكى تودع مبكرًا

ودعت الدنماركية كارولين فوزنياكى، المصنفة الخامسة، منافسات بطولة ويمبلدون للتنس، بخسارتها 7-6 و6-4، أمام الأمريكية كوكو فاندفيجه، صاحبة الضربات القوية، أول أمس الاثنين.

وشهدت مواجهة دور الـ16 سجالا بين قوة فاندفيجه، وثبات فوزنياكى، لكن الأمريكية المصنفة 25 عالميا كانت أكثر جرأة ومخاطرة، وأتت الخطة بثمارها، بعدما سددت 38 ضربة ساحقة، مقابل 16 لمنافستها.

وكان الفارق ضئيلا فى المجموعة الأولى، وتفوقت فاندفيجه، فى الشوط الفاصل مدعومة بتشجيع مدربها الاسترالى بات ساش، الفائز بلقب ويمبلدون فى السابق.

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وحسمت فاندفيجه اللقاء بكسر للإرسال بنهاية المجموعة الثانية، مستغلة خطأ فوزنياكى (26 عاما)، عند تسديد ضربة أمامية، إلى خارج الملعب.

مفاجأة كيربر

ودعت الألمانية أنجليكه كيربر، المصنفة الأولى، منافسات بطولة ويمبلدون، بعد الهزيمة أمام الإسبانية جاربين موجوروزا بلانكو، ليتأكد فقدانها لصدارة التصنيف العالمي.

وفازت موجوروزا 4-6 و6-4 و6-4 لتفشل كيربر وللمرة التاسعة على التوالي في التفوق على لاعبة من ضمن أول 20 مصنفة على العالم.

وكان آخر انتصار لها على لاعبة من هذه الفئة في 2016، وخسرت بذلك أمام موجوروزا في 5 مباريات متتالية.

وكان المستوى متقاربا خلال المواجهة بين كيربر وصيفة بطلة 2016 وموجوروزا وصيفة بطلة 2015 وتبين هذا في فوز كل لاعبة بمجموعة ضمن أول مجموعتين.

وفي المجموعة الثالثة ومع استمرار التقارب أخذت موجوروزا زمام المبادرة لتتقدم نحو الشبكة وتضرب الكرة بكل شجاعة وقوة وسط دعم من مدربتها المؤقتة كونشيتا مارتينيز بطلة ويمبلدون 1994.

وحصلت اللاعبة الإسبانية على فرصتين لحسم اللقاء في الشوط التاسع بالمجموعة الفاصلة، لكن كيربر أنقذتهما بينما حسمت الفوز في ثالث نقطة عندما سددت اللاعبة الألمانية ضربة خلفية نحو الشباك.

وستلتقي موجوروزا في دور الثمانية مع الروسية سفيتلانا كوزنتسوفا التي تفوقت على البولندية

كونتا تحرج هاليب

تأهلت جوهانا كونتا إلى الدور قبل النهائي في بطولة ويمبلدون للتنس، بعد مواجهة ممتعة ومتوترة أمام سيمونا هاليب، لتفوز 6-7 و7-6 و6-4 أمس الثلاثاء.

وأصبحت كونتا أول بريطانية تبلغ هذا الدور في ويمبلدون منذ نحو 40 عاما.

وتفوقت الرومانية هاليب المصنفة الثانية في بداية اللقاء بالملعب الرئيسي، مستغلة أخطاء كونتا وكسرت الإرسال لتتقدم 3-0.

لكن كونتا المصنفة السادسة انتفضت بفضل تشجيع الجماهير، وحسنت من ضربات إرسالها لتفوز بـ8 نقاط متتالية لتعادل النتيجة 4-4.

وفازت هاليب بالمجموعة الأولى بعد شوط فاصل، بعدما أهدرت كونتا عدة فرص لكسر الإرسال لكنها استعادت توازنها بالفوز بالثانية.

وفي المجموعة الثالثة وجهت كونتا ضربات أقوى، وصمدت هاليب في الدفاع قبل أن تكسر اللاعبة البريطانية إرسال منافستها في الشوط الخامس، وتتمالك أعصابها لتحسم اللقاء لصالحها.