قمصان بيليه وزيدان وميسي الأغلى على موقع «إيباي»

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يحرص عشاق كرة القدم على الحصول على توقيع النجوم المفضلين لديهم للإحتفاظ بها للذكرى، بينما يرغب البعض الأخر في إقتناء الأدوات الرياضية التذكارية وقمصان اللاعبين من أبرز البطولات عبر تاريخ كرة القدم.

وبدورها استعرضت صحيفة "ذا صن" البريطانية أبرز 10 قمصان معروضة للبيع على موقع المزادات الشهير "إيباي" في السطور التالية كالأتي:

10- قميص منتخب هولندا

يعد المنتخب الهولندي في فترة الثامنينيات من أفضل الفرق التي مرت على تاريخ كرة القدم على الإطلاق، حيث تواجد في ذلك الجيل للاعبين تاريخيين من أمثال ماركو فان باستن ورود خوليت وفرانك ريكارد، ويتواجد القيمص الأصلي للمنتخب الهولندي في تلك الفترة على الموقع بسعر 3,999.99 جنيه إسترليني.

9- قميص ماركو أنطونيو

تواجد ماركو أنطونيو ضمن الجيل الذهبي للبرازيل في ستينيات القرن الماضي والذي نجح في التتويج بمونديال المكسيك عام 1970 على حساب المنتخب الإيطالي رفقة بيليه وجيرزينيو وتوستاو، ويتواجد قميص أنطونيو على الوقع بسعر 4,500 جنيه إسترليني.

8- قميص راؤول

عند سؤال عشاق ريال مدريد عن أسطورة النادي، سيكون الرد الأول هو المهاجم الإسباني راؤول والذي يتواجد قميصه الخاص في دوري أبطال أوروبا موسم 1997- 1998 الذي أحرزه الريال بعد غياب 32 عامًا على الموقع بسعر 4,599.99 جنيه إسترليني.

7- قميص ليونيل ميسي وحذاءه

يعد الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة من أهم المباريات التي ينتظرها عشاق كرة القدم كل عام، وبإمكان عشاق تلك المباراة الحصول على قميص ليونيل ميسي والحذاء الذي ارتداه في مباراة موسم 2015- 2016 في ملعب البيرنابيو والتي انتهت بفوز برشلونة 4-0 مقابل 4,995 جنيه إسترليني.

6- قميص لويس فيجو

يشتهر لويس فيجو بصفقته المثيرة للجدل عندما انتقل من برشلونة إلى ريال مدريد في عام 2000 مقابل 37 مليون جنيه إسترليني كأغلى لاعب في العالم حينها، حيث وصف من بعدها بالخائن من قبل جماهير البرسا.

ومع ذلك يتواجد قميص فيجو الذي خاض به مباراة برشلونة أمام بايرن ميونيخ في كأس الاتحاد الأوروبي موسم 1995- 1996 على موقع إيباي للبيع مقابل 4,999.99 جنيه إسترليني.

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5- قميص برشلونة

لا تتوافر الكثير من التفاصيل حول هذا القميص الذي ارتداه لاعبو البرسا في كأس الاتحاد الأوروبي 1986- 1987، حيث ارتداه لاعبو برشلونة في الدور الثالث للبطولة، ويبلغ ثمنه على الموقع 4,999.99 جنيه إسترليني.

4- أخر قميص ارتداه زيدان مع ريال مدريد

يعد زيدان من أفضل اللاعبين الذين ارتدوا قميص ريال مدريد عبر التاريخ وذلك بفضل اللحظات الساحرة التي قدمها لجماهير الفريق الملكي على ملعب البيرنابية، وقرر اللاعب الفرنسي إعتزال اللعب وخوض أخر مباراة بقميص الريال يوم 7 مايو من عام 2006، وأتت أخر مبارياته أمام فياريال ويتواجد القميص الذي ارتداه في تلك المباراة للبيع مقابل 4,999.99 جنيه إسترليني.

3- قميص بيليه

يعتبر بيليه من أفضل اللاعبين الذين مروا على تاريخ كرة القدم بفضل مسيرته المبهرة سواء مع المنتخب البرازيلي أو نادي سانتوس، ولعب بيليه مع سانتوس في الفترة ما بين عامي 1956 و1974 قبل أن يرحل إلى الولايات المتحدة عبر بوابة نادي نيويورك كوزموس، ويتواجد قميص لبيليه مع سانتوس على موقع "إيباي" مقابل 6,000 جنيه إسترليني.

2- قميص جيرزينيو مع البرازيل 1966

كانت البرازيل من أقوى المنتخبات العالمية في عام 1966 وكان الجميع يحرص على متابعة سحر نجومها في المباريات، ومن بين هؤلاء النجوم كان جيرزينيو جناح نادي بوتافوجو والذي يتواجد قميصه الموقع عليه من قبل العديد من النجوم من بينهم بيليه على موقع إيباي دون تحديد سعر محدد له.

1- قميص بيليه مع البرازيل 1970

يعد ذلك القميص الأغلى على موقع إيباي ويصل سعره إلى 13,000 جنيه إسترليني، نظرا لأن بيليه ارتداه في مونديال المكسيك 1970 والذي قدمت فيه البرازيل واحدة من أفضل العروض في تاريخ كأس العالم قبل الفوز باللقب في نهاية المطاف.