مورينيو يقطع الطريق أمام برشلونة لضم نجمه

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ذكرت صحيفة سبورت الكتالونية أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اقترب من تجديد عقده مع لاعبه الإسباني أندير هيريرا، ليقطع الطريق أمام برشلونة المهتم بضم اللاعب خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ويعد هيريرا صاحب الـ27 عامًا، الذي انضم لصفوف مانشستر يونايتد صيف 2014، قادمًا من فريق أتلتيك بيلباو الإسباني، ضمن المرشحين للانضمام لبرشلونة هذا الصيف، لتعزيز مركز خط الوسط، بناء على رغبه إرناستو فالفيردي، مدرب البلوجرانا الجديد.

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وأشارت سبورت إلى أن رد مانشستر يونايتد كان حاسمًا برفضه التفريط في اللاعب، بأمر من المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الذي يعتبر هيريرا من ضمن الدعائم الأساسية لتشكيلة الشياطين الحمر، وأكدت النادي الإنجليزي يسعى لتجديد عقد هيريرا من أجل إنهاء الجدل حول مصيره.